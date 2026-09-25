ABD sosyal medyasında geniş şekilde yayılan 12 saniyelik bir video kaydında, üniformalı ABD askeri personelinin Çin Devlet Başkanı Xi Jinping uçaktan inmeden hemen önce 30 metrelik kırmızı halıyı dizleri üzerinde hızlıca düzeltip temizlediği görüldü.

Uçağın kapısında bekleyen Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve bakanlığın protokol başkanı Hong Lei'nin de aralarında bulunduğu Çinli yetkililerin bu anları izledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Çinli mevkidaşı için alışılmadık derecede görkemli bir karşılama düzenledi. Bir ABD başkanının yabancı bir lideri Joint Base Andrews Üssü'nde uçak başında karşılaması nadir görülen bir durum olarak değerlendirilirken, benzer bir durum en son 1962 yılında John F. Kennedy'nin İngiltere Başbakanı Harold Macmillan'ı karşılamasında yaşanmıştı.

Tören kapsamında iki B-1 Lancer bombardıman uçağı, altı F-16 ve altı F-22 savaş uçağı ile askeri uçuş gösterisi yapıldı, tören kıtası hazır bulundu ve 21 pare top atışı gerçekleştirildi. Trump ve eşi Melania Trump, merdivenlerin başında Xi Jinping ve eşi Peng Liyuan'ı karşıladı.

ABD HALKI ÖFKEDEN KÜPLERE BİNDİ

Yayınlanan görüntü, ABD'nin rakibi bir ülkenin lideri karşısında askeri personelin küçük düşürüldüğü gerekçesiyle bazı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. ABD'li bir kullanıcı yaşanan olayı "tam anlamıyla utanç verici" olarak nitelendirdi

Diğer kullanıcılar Trump'ın diğer dünya liderlerine yönelik tutumuyla karşılaştırma yaparak, "Putin ve Xi kırmızı halıyla karşılanıyor. Volodimir Zelenski ve Carney ise soğuk muamele görüyor. Bu durum Trump'ın kimleri müttefiki olarak gördüğünü gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Kentucky'den eski bir Deniz Piyadesi savaş pilotu ve Demokrat Parti politikacısı olan Amy McGrath ise ABD askeri personelinin "bir ego gösterisine araç olmak üzere yemin etmediğini" söyleyerek tepki gösterdi.