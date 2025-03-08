Başkan Donald Trump, Perşembe günü yaptığı açıklamada, yönetiminin Gazze’de kalan rehinelerin serbest bırakılması için Hamas ile doğrudan müzakere yürüttüğünü doğruladı.

Trump, bu adımın uzun süredir devam eden ABD politikasından bir sapma olduğunu kabul etti ancak tehditlerini yineleyerek, rehinelerin derhal serbest bırakılmaması durumunda Gazze’de “bedelinin çok ağır olacağını” söyledi. Bir gazetecinin tehdidinin kapsamını sorması üzerine, “Göreceksiniz” yanıtını verdi.

Trump, Çarşamba günü serbest bırakılan İsrailli rehinelerle görüştüğünü belirterek, “Dün uzun zaman geçirdiğim bu insanlar gerçekten korkunç bir muameleye maruz kalmışlar. Anlatılanları duyunca inanamadım” dedi.

Aynı gün, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, “Rehinelerin tamamını derhal serbest bırakın, öldürdüğünüz insanların bedenlerini geri verin, yoksa sizin için her şey biter. İsrail’e işi bitirmesi için ihtiyaç duyduğu her şeyi gönderiyorum. Eğer dediklerimi yapmazsanız, tek bir Hamas üyesi bile güvende olmayacak” ifadelerini kullandı.

12 MİLYAR DOLARLIK SİLAH DESTEĞİ

Trump yönetimi Perşembe günü, İsrail’e 4 milyar dolarlık silah sevkiyatını onayladı. Bu, Kongre’nin onayı olmadan yapılan ikinci büyük silah transferi oldu. Trump yönetimi, İsrail'e toplamda 12 milyar dolar değerinde silah desteği sağladı.

Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Hamas’ın rehineleri serbest bırakması halinde “akılcı bir adım atmış olacağını” belirtti. Witkoff, “Hamas’ın doğru olanı yapma ve sahneden çekilme fırsatı var” dedi.

Ancak Hamas, Trump’ın tehditlerinin İsrail’i ateşkesten uzaklaştırdığını savundu. Hamas yetkilisi Sami Ebu Zuhri, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, “Tehdit dili bizi korkutmuyor, aksine durumu daha da karmaşık hale getiriyor” dedi.

İSRAİL RAHATSIZ

Trump yönetiminin Hamas ile doğrudan müzakerelere başlaması, İsrail’in sert tepkisine yol açtı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ofisinden yapılan açıklamada, “İsrail, Hamas ile doğrudan müzakereler konusunda ABD’ye pozisyonunu net bir şekilde iletmiştir” denildi.

Hamas ise en iyi çözümün ateşkes görüşmeleriyle rehinelerin serbest bırakılması olduğunu belirtti. Örgüt, Trump’ın tehditlerinin Gazze’de kalıcı bir ateşkesi engellediğini savundu.

Trump’ın Gazze’de Hamas’ı yönetimden uzaklaştırma planına karşılık, Arap ülkeleri Salı günü alternatif bir öneri sundu. Bu plana göre, Filistinliler Gazze’de kalacak ancak Hamas yönetimde yer almayacak.

İsrail, bu öneriyi reddetti. Ancak Beyaz Saray, planı “iyi niyetli bir ilk adım” olarak gördüklerini belirtti. Witkoff, “Her seçeneği değerlendiriyoruz. Yorum yapmak için henüz erken” dedi.