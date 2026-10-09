Türk Hava Kuvvetleri için üretilen ancak Türkiye’nin programdan çıkarılmasının ardından ABD’deki depolama alanlarında tutulan 6 adet F-35A Lightning II savaş uçağı ilk kez görüntülendi.

Mühürlenmiş hassas sistemleri, korozyon önleyici özel sıvı bakımları ve düzenli kontrolleriyle hangarda muhafaza edilen uçakların, ABD Hava Kuvvetleri’ne teslim edilmediği netlik kazandı.

Türkiye, 2002 yılında dahil olduğu ve Türk savunma sanayii firmalarının 2003’te imalat zincirine girdiği F-35 projesinde ilk etapta 30, toplamda ise 100 adet F-35A tedarik etmeyi planlıyordu.

SavunmaSanayiST'te yer alan habere göre, proje kapsamında bugüne kadar 1,4 milyar dolar ödeme yapan Türkiye’ye ilk uçak 2018 yılında teslim edilmiş, Türk pilotlar ABD’deki eğitim süreçlerinde ilk iki uçakla uçuşlarını gerçekleştirmişti.

Ancak Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi tedarik etmesinin ardından ABD, 2019 yılında Türkiye’yi programdan çıkararak uçakların teslimatını askıya aldı. Halen CAATSA yaptırımları ve F-35 tedarikinin önündeki en büyük engel olarak duran S-400’ler için gündeme gelen üçüncü bir ülkeye devir seçeneği ise Rusya’nın onay şartına takılıyor.

MOSKOVA'DAN 'DOSTANE ÜLKE' ŞARTI

Moskova yönetimi, sistemlerin Ukrayna’ya verilmemesi ve dostane ilişkileri olan bir ülkeye devredilmesi şartını koştuğu için Türkiye’nin izin almadan adım atması mümkün görünmüyor.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI ENGELLERİ AÇIKLADI

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Yunanistan'ın başkenti Atina'da gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Kathimerini gazetesine önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışına ilişkin soruları yanıtlayan Rubio, konuya bakış açısını iki temel madde üzerinden anlattı.

Rubio, Türkiye'nin NATO üyesi olduğunu hatırlatarak, Başkan Donald Trump'ın mümkünse bu satışın sağlanmasını istediğini belirtti. Türkiye'nin uçakların bir kısmının parasını ödediğini kaydeden Rubio, "Açık ki bu uçaklar teslim edilmeden yıllar yıllar uzakta ama zaten ödemesi yapılan iki tane (hazır) var fakat ABD Kongresinden geçmiş bir yasa da var" dedi.

"SORUN ÇÖZÜLMÜŞ DEĞİL"

Rubio, Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nın çok katı şartlar getirdiğini vurgulayarak, bu şartlar yerine getirilene kadar satışın gerçekleşemeyeceğini açıkladı. Bu durumun Türk tarafına iletildiğini belirten Bakan, "Bunun farkındalar, sanırım bunun için çözüm arıyorlar. Konu, S-400 sistemiyle ilgili. Dolayısıyla şu an itibarıyla bu sorun çözülmedi ve yasal olarak bu sorun çözülene kadar bu teslimatı gerçekleştiremeyiz" ifadelerini kullandı. Rubio, sorunun belki çeşitli seçeneklerle çözülebileceğini ancak şu an itibarıyla çözülmüş olmadığını da sözlerine ekledi.