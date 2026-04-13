ABD Donanması’na ait USS Carl M. Levin destroyeri, Hawaii'deki Pearl Harbor limanında üzerinde taşıdığı yeni ve gizemli bir füze fırlatma sistemiyle görüntülendi. Arleigh Burke sınıfı savaş gemisinin arka güvertesine monte edilen çok hücreli bu yeni rampa, deniz kuvvetlerinin son dönemde küresel bir sorun haline gelen düşük maliyetli insansız hava aracı (İHA) tehditlerine karşı geliştirdiği savunma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Geçtiğimiz yıl benzer sistemlerin diğer ABD destroyerlerinde de görülmesi, Pentagon'un milyon dolarlık ana hava savunma füzelerini harcamak yerine, kamikaze dronlara karşı daha ekonomik "önleyici füzeler" kullanma arayışını doğruluyor.

TASARIM DETAYLARI HENÜZ BİLİNMİYOR

Askeri uzmanlar, gemiye yeni entegre edilen bu sistemin, özellikle deniz uygulamaları için geliştirilen "White Spike" adlı İHA karşıtı füze platformu olabileceği üzerinde duruyor.

Tasarım detayları henüz gizemini korusa da dairesel bir kaide üzerine oturtulan ve yukarı doğru yönlenebilen yapısı, sistemin hareketli hava hedeflerine karşı hızlı tepki verebilmek için tasarlandığına işaret ediyor.

Aralık 2025’ten sonra gemiye yerleştirildiği tahmin edilen bu yeni teknoloji, ABD donanmasının modern savaş sahasında ucuz dron tehdidine karşı yürüttüğü yüksek teknolojili ve düşük maliyetli savunma hamlesinin en güncel örneği olarak dikkat çekiyor.