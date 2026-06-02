Amerika Birleşik Devletleri (ABD) askeri havacılık tarihinde kırk yılı aşkın süredir hizmet veren saldırı uçağı için veda vakti geldi. Forbes dergisinin askeri kaynaklara dayandırdığı habere göre, ABD Deniz Piyadeleri, dünya genelinde dikey kalkış ve iniş yeteneğiyle tanınan ikonik AV-8B Harrier II savaş uçaklarını düzenlenecek resmi bir törenle tamamen hizmet dışı bırakıyor.

Körfez Savaşı, Kosova Savaşı gibi olaylarda kendini gösteren savaş uçağının emekliye ayrılması hem bir devrin kapanışını hem de Amerikan ordusunda tamamen yeni bir dönemin başlangıcını simgeliyor.

Konuya ilişkin sosyal medya platformu X üzerinden bir açıklama yapan ABD Deniz Piyade Kolordusu, kırk yılı aşkın süredir müşterek ve deniz operasyonlarında kritik roller üstlenen Harrier II uçaklarının emekliye ayrılmasının, en son teknolojiye sahip beşinci nesil F-35B ve F-35C Lightning II savaş uçaklarına eksiksiz geçişin önünü açtığını belirtti.

Amerikan ordusunun uzun yıllardır hazırlandığı bu stratejik değişimde, VMA-223 "Bulldogs" filosu efsanevi uçağın son kullanıcısı olarak tarihe geçti. Çok kısa pistlerden, hatta pist bile olmayan düzlüklerden ve helikopter gemilerinden dikey olarak havalanabilen bu uçaklar, ABD Deniz Piyadelerinin büyük hava üslerine bağımlı kalmadan, piyade birlikleriyle her türlü zorlu coğrafyada entegre bir şekilde operasyon yapabilmesini sağlıyordu.

Zamanında ABD Donanması tarafından menzilinin kısıtlı olması gerekçesiyle resmi programdan çıkarılsa da uçak, özellikle 1991 yılındaki Körfez Savaşı’nda gösterdiği üstün başarıyla Deniz Piyadelerinin vazgeçilmezi haline gelmişti. ABD ordusu için bu uçaklardan toplamda 280 adet üretilmişti.

AVRUPA SEMALARINDA BİR SÜRE DAHA BOY GÖSTERECEK

Amerika Birleşik Devletleri semalarına veda edecek olan AV-8B Harrier II, bir süre daha Avrupa semalarında boy göstermeyi sürdürecek. Yeni F-35 savaş uçaklarının tedarik sürecini iptal eden İspanya Donanması, elindeki Harrier filosunu en az 2030 yılına kadar aktif hizmette tutma kararı aldı.

ABD Deniz Piyadeleri ise bir yandan en modern beşinci nesil savaş uçağı olan F-35 Lightning II’ye geçiş sürecini hızlandırırken, diğer yandan modernizasyon kapsamında 2030 yılına kadar envanterdeki diğer bir emektar model olan F/A-18 Hornet savaş uçağı filosunu da tamamen emekli etmeyi planlıyor.