ABD Hava Kuvvetleri'nin en büyük bulut bilişim platformlarından Cloud One, bilgisayar korsanlarının hedefi oldu. Reuters'a konuşan, isimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, ihlalin geniş çaplı hassas taktik, personel ve lojistik verilerini tehlikeye atabileceğini bildirdi.

Kaynaklara göre sızma, yaklaşık bir ay önce sistemde yürütülen güncelleme çalışmaları sırasında fark edildi. Platform genelinde aksaklıklar yaşanırken saldırganların kimliği, ihlalin tam kapsamı ve herhangi bir verinin çalınıp çalınmadığı henüz netlik kazanmadı.

Bir kaynak, soruşturmayı yürüten yetkililerin hasar tespiti için ABD ordusunun siber gücü olan Siber Komutanlığı devreye soktuğunu söyledi.

GÜNCELLEME KRİTİK HATA

Konuya hakim bir kaynağın aktarımına göre saldırganlar, bir yazılım açığından yararlanarak sistemin kontrol düzlemine ulaştı. İstismar edilen açığın niteliği ise henüz bilinmiyor.

Kontrol düzlemini “evrensel bir uzaktan kumandaya” benzeten kaynak, bu erişimin teorik olarak askeri uçakların operasyonel durumunu veya yedek parça hareketlerini kontrol etme olanağı sağlayabileceğini belirtti. Ancak saldırganların bu olayda böyle bir adım atıp atmadığının belirsiz olduğunu vurguladı.

Reuters'a bilgi veren kaynaklar, ordunun uzun süredir öncelik verdiği arka ofis uygulamalarını Cloud One'a taşıma çalışmalarının durdurulduğunu aktardı. Platformda çalışan uygulamalara yönelik güncellemeler de engellendi. Bu durum, yeni ve ciddi yazılım açıklarının ortaya çıktığı bir dönemde Hava Kuvvetleri personelinin gerekli düzeltmeleri yapmasını imkansız hale getirdi. Bir başka kaynak da bazı kullanıcıların yönetici yetkilerinin iptal edildiğini bildirdi.

ABD Hava Kuvvetleri, Reuters'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Belirli ağ ve sistemlerin güvenlik durumu, güvenlik açıkları veya operasyonel durumu hakkında yorum yapmıyoruz. Hava Kuvvetleri'nin bilgilerini, sistemlerini ve görev yeteneklerini korumak için sürekli olarak ihtiyatlı önlemler alıyoruz”

ABD ORDUSUNUN SIRLARI BURADA SAKLI

Hava Kuvvetleri'nin bilgi teknolojisi ihtiyaçlarını tek merkezden karşılamak amacıyla 2017'de başlatılan Cloud One, ABD ordusunun en büyük bulut platformları arasında bulunuyor. Microsoft, Amazon, Oracle ve Alphabet'in kaynaklarını bir araya getiren platform; personel verileri, maaş ödemeleri, lojistik ve bakım alanlarında çok sayıda uygulamayı çalıştırıyor.

Platformdaki kritik sistemlerden biri, Kuzey Amerika genelindeki hava savunma radarlarını ve diğer veri akışlarını derleyen Bulut Tabanlı Komuta ve Kontrol Sistemi. Hava Kuvvetleri'nin dünya çapında 200'den fazla üssündeki bomba ve füzeleri takip eden Entegre Savaş Mühimmatı Sistemi de Cloud One'ı kullanıyor.

Platformun ana yükleniciliğini 2025 yılına kadar SAIC üstlenirken, bu tarihten sonra görevi Leidos devraldı. Reuters'a konuşan kaynaklar, platformun önemine işaret ederek “Burada yaşanan bir ihlal büyük bir olay” değerlendirmesini yaptı.

'YÜZDE YÜZ BAŞARI' BALON ÇIKTI

Cloud One'a yönelik saldırı, ABD hükümetinin kamuoyuna yansıyan en az altı farklı siber güvenlik olayının sonuçlarıyla mücadele ettiği bir dönemde ortaya çıktı. Bu olaylar arasında FBI'a yönelik iki ayrı saldırı, Pentagon verilerinin daha önce ele geçirilmesi, İç Güvenlik Bakanlığı personel bilgilerinin sızdırılması, en az iki istihbarat kurumunu etkileyen bir ihlal ve Hazine Bakanlığı'na yönelik siber saldırı bulunuyor.

Uzun süredir bilgisayar korsanlarının hedefinde olan Cloud One'ın yöneticileri, 2023'te FedScoop'ta yayımlanan bir yazıda platforma sızma girişimlerini püskürtmede yüzde 100 başarı sağladıklarını savunmuştu. Yöneticiler aynı yazıda, “Güvenlik söz konusu olduğunda hataya mahal yok” mesajını vermişti.