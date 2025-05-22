ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bessent, Kanada'da düzenlenen G7 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısı marjında Japonya Maliye Bakanı Kato ile görüştü.

Söz konusu görüşmede Bessent ve Kato, küresel güvenlik ve devam eden ikili ticaret görüşmeleri dahil ABD ile Japonya arasındaki ekonomik ilişkilere dair önemli konuları ele aldı.

İki bakan ayrıca, bakanlıkları arasında uzun süredir devam eden döviz konularındaki diyaloğu sürdürdü.

Döviz kurlarının piyasa tarafından belirlenmesi gerektiği yönündeki ortak görüşlerini yeniden teyit eden Bessent ve Kato, mevcut durumda dolar-yen kurunun temel ekonomik göstergeleri yansıttığını belirttiler.

Öte yandan, döviz kuru seviyelerinin daha önceki görüşmelerinde olduğu gibi bu toplantıda da gündeme gelmediği kaydedildi.