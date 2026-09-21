ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, yürürlüğe girecek yeni Amerikan yaptırımlarının baskısı altında tüm İranlı hava yolu şirketlerinin iki gün içinde dünya genelinde faaliyet göstermekte zorlanacağını ve küresel ölçekte hizmet veremez hale geleceğini bildirdi.

CNBC'ye verdiği mülakatta konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bessent, 23 Eylül Çarşamba gününden itibaren tüm İran hava yolu şirketlerinin dünya çapındaki faaliyetlerinin duracağını ifade etti.

Yaptırımları ihlal ederek İran uçaklarına destek sağlayan kuruluşlara yönelik kısıtlamalara işaret eden Hazine Bakanı Scott Bessent, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer iniş yaparlarsa, onlara yakıt sağlayamazsınız, iniş hizmeti veremezsiniz, bilet satamazsınız; aksi takdirde dolar sisteminin dışına itilirsiniz."

Bessent, bu doğrultuda yaptırım kararlarını ihlal edip İran uçaklarına yakıt veya hizmet sağlayan ya da bilet satışı gerçekleştiren kurumların dolar sisteminin dışına çıkarılabileceğine dikkat çekti.