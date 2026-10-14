ABD Hazine Bakanlığı, yayımladığı basın açıklamasında Bank of America'ya 1,2 milyar dolardan fazla para cezası uygulandığını duyurdu. Açıklamada, bu yaptırımın bakanlık tarihindeki en yüksek üçüncü mali ceza olduğu belirtildi.

OCC TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK CEZA

Bank of America'ya kesilen ceza, Para Denetleme Ofisi (OCC) tarihindeki en büyük yaptırım olma özelliğini de taşıyor.

Cezanın gerekçesi olarak, bankanın öncelikli ulusal güvenlik risklerini azaltma ve raporlama konularında başarısız olduğu iddia edildi. Özellikle Çin'deki kara para aklama şebekeleri ve ABD'nin güneybatı sınırındaki yasadışı finans faaliyetlerine yönelik ihlaller, yaptırımın temelini oluşturdu.