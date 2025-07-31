Amerika Birleşik Devletleri, İran'a yönelik 2018'den bu yana en büyük yaptırım paketini yürürlüğe koydu. ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından duyurulan yaptırımlar; İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’e yakın olduğu belirtilen 115 kişi, kuruluş ve gemiyi hedef alıyor.

Hedefte, İran ve Rusya'dan petrol ve emtia taşımacılığı yapan, çoğunlukla Çin’e yönlendirilen milyarlarca dolarlık bir ticaret ağı yer alıyor. Bakanlık, bu ağın, yabancı pasaportlar ve paravan şirketler kullanarak uluslararası yaptırımları deldiğini, bazı gemilerin ise Rusya’ya füze ve drone parçası taşıdığını açıkladı.