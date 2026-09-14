ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran yönetimi ve destekçilerinin finansal ağlarını hedef alan “Operation Economic Outcast” operasyonunun başlatıldığını duyurdu. Operasyon kapsamında İran’ın “terör faaliyetlerini kolaylaştırdığı” belirtilen kişi ve kuruluşlara ilişkin bilgi sahibi olanlara çağrıda bulunan Bessent, Hazine Bakanlığına kullanılabilir ve somut bilgiler ulaştıran kişilerin ödüllendirilebileceğini belirtti. "NEREDE YAŞADIĞINIZ FARK ETMEKSİZİN" Bessent, İran'ın finansal hatlarına ilişkin bilgi sahibi olanlara seslenerek, ihbarcıların yaşadığı ülkenin veya gelir kaynaklarının ödül açısından önem taşımadığını ifade etti. Bessent, açıklamasında, “Dünyanın herhangi bir yerinde bu finansal hatlara ilişkin bilgi sahibi olanlara sesleniyorum: Bu sizin fırsatınız” ifadelerini kullandı. ABD Hazine Bakanı, paylaşımında ayrıca Hazine Bakanlığı tarafından kullanılabilecek nitelikte bilgi sağlayanların ödüle hak kazanabileceğini vurguladı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.