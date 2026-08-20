ABD Hazine Bakanlığı, piyasa likiditesini desteklemek amacıyla uzun vadeli tahvil geri alım operasyonlarının büyüklüğünü en az iki katına çıkaracağını duyurdu. 10 ile 20 yıl ve 20 ile 30 yıl vadeli nominal kuponlu menkul kıymetleri kapsayan operasyonlarda limit artışına gidildiği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, operasyon başına en fazla 2 milyar dolar olan tutarın en az 4 milyar dolara çıkarılacağı kaydedildi. Söz konusu değişikliğin 9 Eylül itibarıyla yürürlüğe gireceği ve mevcut borçlanma döneminin sonu olan 4 Kasım'a kadar geçerli olacağı aktarıldı.

"YÜKSELEN VADE PRIMLERİNE KARŞI KOYMAYA HAZIR"

Analistler, bu kararın bir parasal genişleme veya getiri eğrisi kontrolü olmadığını, ancak ABD ekonomi yönetiminin yükselen vade primlerine karşı koymaya hazır olduğunun açık bir sinyali olduğunu belirtti. Gelecekteki geri alım büyüklüklerine ilişkin daha fazla bilgi, 4 Kasım'da yapılması planlanan çeyreklik borçlanma duyurusunda paylaşılacak.

Bu gelişmeler, ABD'nin toplam kamu borcunun tarihte ilk kez 40 trilyon dolar seviyesinin üzerine çıkması endişeleriyle paralel geldi. Kamu borcu 5 yıldan kısa sürede 10 trilyon dolar arttı. Bu artışta pandemi dönemindeki teşvik paketleri, artan faiz maliyetleri ve vergi indirimleri etkili oldu.

ABD Merkez Bankası (Fed) ise 28-29 Temmuz'daki toplantı tutanaklarını yayımladı. Tutanaklar, birçok Fed yetkilisinin enflasyonun düşmemesi halinde para politikasının sıkılaştırılmasının gerekli olabileceğini düşündüğünü ortaya koydu. Bazı yetkililer, faiz artırımının ilerleyen aşamalarda daha sert bir sıkılaştırma ihtiyacını önlemeye yardımcı olacağını değerlendirdi.

Jeopolitik gelişmelerde ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen ABD'nin kontrolünde olduğunu savunarak İran'la müzakerelerin devam edebileceğini söyledi. Trump, İran'a yönelik ekonomik operasyon ilan ettiğini ve Tahran'a destek veren ülkeleri ağır ekonomik sonuçlarla tehdit ettiğini belirtti.

Tahvil piyasasındaki satış baskısının azalmasıyla ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 8 baz puan azalışla yüzde 4,64'e geriledi. 30 yıllık tahvil faizi ise 10 baz puan düşüşle yüzde 5,19'a indi. Dün 19 yılın en yüksek seviyesini gören 30 yıllık faizdeki düşüş, yatırımcıların rahatlama hissini artırdı.

Petrol fiyatları ise endişe kaynağı olmaya devam ediyor. ABD-İran çatışmasına yakın vadede çözüm bulunacağına dair umutların azalmasıyla ekim vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,1 artışla 91,7 dolara yükseldi. Dolar endeksi yatay seyirle 98,8 seviyesinde bulunuyor.

Altın fiyatları, ABD Hazine'nin tahvil geri alım kararının yarattığı pozitif etkiyle yükseldi. Altının onsu dün günü yüzde 4,4 artışla 4 bin 523 dolardan tamamladı. Bugün ise yüzde 0,7 azalışla 4 bin 492 dolar seviyesinden işlem görüyor. Doların değer kaybetmesi ve finansal koşulların kolaylaşması beklentisi altını destekledi.

New York borsası, tahvil faizlerinin gerilemesi ve şirketlerin güçlü bilançolarıyla günü yükselişle tamamladı. Moderna'nın hisseleri, melanom aşısı denemelerinden olumlu sonuçlar bildirmesinin ardından yüzde 176 yükseldi. Dow Jones endeksi yüzde 0,22, S&P 500 endeksi yüzde 0,21 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,16 değer kazandı.

Avrupa borsalarında 90 doların üzerinde seyreden petrol fiyatları risk iştahını baskıladı. Cenevre'de konuşan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, küresel ticarette artan kısıtlamalar ve yüksek enerji maliyetlerinin Avrupa'nın büyüme modelini değiştirdiğini belirtti. Avro Bölgesi'nde temmuz TÜFE'si yıllık yüzde 2,9 arttı. İngiltere'de ise enflasyon 4 ayın en yüksek seviyesine çıkarak yıllık yüzde 2,9'a yükseldi.

Asya borsaları pozitif seyretti. Güney Koreli çip üreticisi SK Hynix, yaklaşık 29 milyar dolarlık hisse geri alımı yapacağını açıkladı. Çin Merkez Bankası (PBoC), iç talebin zayıflamasına rağmen para politikasında sıkılaştırmadan kaçındı. Japonya'da temmuz dış ticaret açığı beklentilerin altında gerçekleşti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,34 değer kazanarak 14.458,98 puandan tamamladı. Dolar/TL dün günü 47,9232'den kapandı. Türkiye'de işsizlik oranı yılın ikinci çeyreğinde yüzde 7,9 olarak açıklandı.

Bugün yurt içinde Türkiye dış borç istatistikleri, uluslararası yatırım pozisyonu ve haftalık para ve banka istatistikleri takip edilecek. Yurt dışında ise Almanya Üretici Fiyat Endeksi, ABD Philadelphia Fed imalat endeksi ve işsizlik başvuruları öne çıkıyor.