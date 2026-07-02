ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı'nın 5’inci Filosu'nun, sanal medya hesabından Umman Denizi'ne acil iniş yapan ABD helikopteriyle ilgili bilgilendirme yapıldı. Açıklamada, “USS George H.W. Bush uçak gemisinde görevli bir 'MH-60S Sea Hawk' helikopteri uçuş ekibinin, Umman Denizi'nde 'acil durum su inişi' gerçekleştirdiği” aktarıldı.

Acil durumun ‘düşmanca bir eylemden kaynaklandığına dair herhangi bir bulguya rastlanmadığı’ kaydedilen açıklamada, mürettebattan kurtarılan 3 kişinin uçak gemisine alındığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi. Açıklamada, bölgedeki ABD donanması ekiplerinin, kayıp olan 1 kişiyi arama çalışmalarını sürdürdüğü ve olayın nedeninin araştırıldığı da belirtildi.