Cuma günü Beyaz Saray ekonomik danışmanı Kevin Hassett, Trump ve ekibinin Fed Başkanı’nı görevden almayı bir seçenek olarak değerlendirip değerlendirmeyeceklerini inceleyeceklerini belirtti.

Bu açıklama, Trump’ın Perşembe günü Powell için, “Görevden alınması artık yeterince hızlı olmuyor,” demesinin ardından geldi. Başkan, faiz indirimlerine yönelik çağrılarını yinelemişti.

ABD VARLIKLARINA GÜVEN AZALIYOR

Powell’a yönelik devam eden saldırılar, Fed’in bağımsızlığına yönelik endişeleri artırırken, dünyanın en büyük ekonomisinde para politikasının gidişatına dair belirsizlikler yarattı. Bu durum, Trump’ın ticaret politikasındaki köklü değişikliklerle zaten zayıflayan ABD varlıklarına olan güveni daha da azalttı.

Yatırımcılar, cuma tatilinin ardından piyasaya dönerken, hisse vadeli işlemleri düştü. Dolar, Pazartesi günü majör para birimlerine karşı değer kaybederken, güvenli liman olarak kabul edilen altın fiyatları yükseldi.

UBS Küresel Varlık Yönetimi Başekonomisti Paul Donovan, "Para politikası nispeten kör bir silah olsa da, orta vadeli enflasyonu kontrol etmek için kullanılabilir. Bu, merkez bankasına duyulan güvene bağlıdır" dedi. "Bu güveni inşa etmek yıllar alabilir. O güveni kaybetmek ise bir gecede olabilir."

Saat 05:05 itibarıyla Dow vadeli işlemleri 362 puanla yüzde 0.92, S&P 500 vadeli işlemleri 56.5 puanla yüzde 1.06, ve Nasdaq 100 vadeli işlemleri 214.75 puanla yüzde 1.17 düştü.

Ekonomik olarak hassas küçük ölçekli Russell 2000 vadeli işlemleri yüzde 0.9 düşerken, CBOE Volatilite Endeksi yüzde 3'ten fazla arttı.

Hafta sonu sonrası, traderlar, bu yıl Fed'den neredeyse tam bir faiz indirim oranı bekliyor. Ancak, LSEG verilerine göre, bir sonraki toplantıda faizlerin büyük olasılıkla değişmeden kalması bekleniyor.

ÇİN'İN DİĞER ÜLKELERE UYARISI YATIRIMCILARIN RADARINDA

Tarife endişeleri, Çin’in diğer ülkeleri, ABD ile daha geniş bir ekonomik anlaşma yapmamaları konusunda uyardığı için yatırımcıların radarında olmaya devam etti.

Politika yapıcıları, özellikle Fed Başkanı, son zamanlarda tarifelere dair belirsizliğin ekonomik görünümü kararttığını ve fiyat baskılarına yol açabileceğini vurgulamıştı. Ancak Trump, defalarca düşük faiz oranlarını talep etti.

Ticaret ve para politikalarındaki belirsizlik, bu yıl hisse senetleri üzerinde ağır bir darbe oluşturdu. Wall Street’in büyük endeksleri, yıl başından bu yana kırmızıda işlem görüyor. S&P 500, bu yıl %10’dan fazla düştü ve rekor zirvesinden %14 gerilemiş durumda.

Bu hafta, şirket sonuçları belirsizliği nasıl yönettiklerine dair ipuçları aramak için dikkatle izlenecek. Tesla ve Alphabet, "Magnificent Seven" adlı mega şirketler grubunun kazanç raporlarına başlayacak ve bu grup, geçen yıl Wall Street’te tarihi bir yükselişin temelini atmıştı.

Netflix’in hisse senetleri, olası ekonomik çalkantılara rağmen gelir beklentilerindeki iyimserlikle ön piyasa işlemlerinde %3 arttı.