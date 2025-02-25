ABD hükümetinde birçok memuru işten çıkarmak için göreve koyulan ve e-posta yoluyla hükümet çalışanlarını tehdit eden Elon Musk'a ABD hükümet kurumlarından tepkiler yağdı. Ancak Musk binlerce memurun işini sonlandırma misyonundan henüz vazgeçmiş değil.

ABD’de memurları denetleyen kurum, Musk’ın hafta sonu gönderdiği e-postaya yanıt vermemenin herhangi bir yaptırımı olmayacağını duyurdu.

Musk, park korucularından masa başı memurlara kadar tüm hükümet memurlarını kapsayan bir e-posta atarak çalışanlardan "işlerini incelenmek üzere bir özetle açıklamalarını" istemiş ve e-postaya cevap vermeyenlerin istifa etmiş sayılacağını duyurmuştu.

Ancak üst üste çelişen bu açıklamalar, devlet kurumlarında büyük bir kafa karışıklığı yarattı ve Musk’ın yönetimde ne kadar yetkisi olduğu sorusunu gündeme getirdi.

Musk, Trump tarafından hükümeti küçültmek amacıyla yeni kurulan Hükümet Verimlilik Departmanı’nın (DOGE) başına getirilmişti, ancak Trump daha sonra Musk'ın "DOGE'nin başkanı olmadığını" söylemiş ve sadece bir danışman olduğunu belirtmişti.

YANIT ALAMAYAN MUSK, ÖFKELİ

Pazartesi günü yanıt verme süresinin dolmasına yakın, Musk planının sekteye uğradığını kabul eden bir paylaşım yaptı. X platformunda, "E-postanın talebi son derece basitti. Testi geçmek için sadece birkaç kelime yazıp göndermek yeterliydi. Ancak birçok kişi, bazı yöneticilerin teşvikiyle bile bu basit testi geçemedi" ifadelerini kullandı. Ardından, "Başkanın takdirine bağlı olarak, yanıt vermeyenlere ikinci bir şans tanınacak. İkinci kez yanıt vermeyenler işten çıkarılacak" dedi.

Beyaz Saray, Musk’ın açıklamalarıyla ilgili yorum yapmadı. Musk’ın, ABD Personel Yönetimi Ofisi’nin (OPM) sabah saatlerinde yayınladığı ve çalışanların bu e-postaya yanıt vermek zorunda olmadığını belirten yönergeden haberdar olup olmadığı netlik kazanmadı.

OPM’nin duyurusunda, yanıt vermenin tamamen gönüllülük esasına dayandığı ve hassas ya da gizli bilgilerin paylaşılmaması gerektiği vurgulandı.

Bu açıklamaya rağmen bazı kurumlar, çalışanlarını e-postaya yanıt vermeleri konusunda teşvik etti. ABD federal hükümeti binalardan sorumlu Genel Hizmetler İdaresi’nde üst düzey bir yönetici, e-postaya yanıt vermenin zorunlu olmadığını ancak yine de çalışanlardan e-postaya cevap vermelerinin beklendiğini belirtti.

OPM’nin geçici direktörü de çalışanlara gönderdiği mesajda, "Yanıt vermek tercih meselesi ancak şiddetle tavsiye ediliyor" dedi. Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı, çalışanlarına yanıt vermeyi seçmeleri halinde, açıklamalarının genel ifadeler içermesi gerektiğini ve üzerinde çalıştıkları ilaç ya da sözleşmeler hakkında ayrıntı vermemeleri gerektiğini bildirdi.

Bakanlık çalışanlarına gönderilen bir e-postada, "Yazdığınız her şeyin kötü niyetli yabancı kişiler tarafından okunacağını varsayın ve yanıtınızı buna göre şekillendirin" ifadeleri yer aldı.

'DAHİCE BİR ŞEY'

Musk’ın DOGE kapsamındaki küçültme girişimi, yalnızca federal çalışanları değil, devletle iş yapan özel şirketleri de etkiledi. Pek çok firma işçi çıkarmak ve ödemelerini ertelemek zorunda kaldı. Musk’ın hafta sonu gönderdiği mesaj, hükümet içinde de şaşkınlık yarattı. Konuya aşina iki yetkili, üst düzey yöneticilerin Musk'ın bu girişiminden haberdar olmadıklarını söyledi.

Trump ise Musk’a desteğini sürdürdü. Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bence harika bir şeydi. Bunu e-postayı göndermekte büyük bir deha vardı. İnsanların çalışıp çalışmadığını öğrenmeye çalışıyoruz" dedi.

Aynı gün bir federal yargıç, Musk’ın liderliğini yaptığı hükümet küçültme ekibinin Eğitim Bakanlığı ve OPM’nin hassas verilerine erişimini engelleyen bir karar aldı.

Musk’ın ataması, bağımsız federal kurumları yöneten isimlerden farklı olarak, Senato onayına ihtiyaç duymadan gerçekleşti. Bu durum, Trump yönetiminin Musk’a verdiği yetkinin sınırları konusunda soru işaretleri doğurdu.

Şimdiye kadar hükümet küçültme çabalarının bir parçası olarak 20 binden fazla çalışan işten çıkarıldı. Trump yönetimi ayrıca 75 bin çalışan için kıdem tazminatı içeren işten ayrılma paketleri sundu.

Ancak bazı önemli görevlerde çalışan personelin hızla geri alınması gerekti. Nükleer silahların denetlenmesi ve kuş gribiyle mücadele gibi konularda görev yapan çalışanlar, hükümetin yeniden işe alım yapmak zorunda kaldığı gruplar arasında yer aldı.

Trump’ın ikinci döneminde hükümetin küçültülmesi yönündeki adımlar, geniş çaplı davalara yol açtı. Başkanlık koltuğuna oturduğu 20 Ocak’tan bu yana Trump, milyarlarca dolarlık dış yardımı durdurdu ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı’nı fiilen dağıtarak gıda ve ilaç sevkiyatlarının depolarda beklemesine neden oldu.