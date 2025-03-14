ABD Senatosu'nda Demokratlar, hükümetin kısmi kapanmasını önlemek amacıyla Cumhuriyetçilerle iş birliği yapmaya hazırlanıyor.

Senato'daki Demokrat üyeler, Cumhuriyetçilerin sunduğu ve Başkan Donald Trump'a büyük yetkiler tanıyan geçici bütçe tasarısını kabul etmek veya hükümeti kapatmak arasında zor bir seçimle karşı karşıya kaldı. Geçici bütçe tasarısı Cuma gününe kadar onaylanmazsa hükümetin fonlama yetkisi sona erecek.

Hükümetinin kapanmasının "olabilecek en kötü şey" olarak değerlendiren Demokrat lider Chuck Schumer, partililerin tasarıyla ilgili endişelerini dile getirmelerine fırsat tanıdı. Ancak Perşembe günü yaptığı açıklamayla hükümetin kapanmasına izin vermeyeceklerini netleştirdi.

'ÇOK DAHA KÖTÜ OLUR'

Schumer tasarıdan memnun olmadığını ancak hükümetin kapatılmasının daha büyük zararlar yaratacağını vurguladı. Schumer açıklamasında, "Geçici bütçe tasarısı hala çok kötü olsa da, hükümetin kapanmasının Amerika açısından sonuçları çok daha kötü olacaktır," dedi.

Cumhuriyetçi çoğunluğun bulunduğu Temsilciler Meclisi, geçici bütçe tasarısını Salı günü onayladıktan sonra oturumu kapatarak Senato'ya pazarlık fırsatı bırakmadı.

Cumhuriyetçi Senatör John Thune, Demokratların tasarıyı ya kabul edeceğini ya da hükümeti kapatan taraf olacağını söyleyerek baskıyı artırdı.

DEMOKRATLAR ÖFKELİ

Demokratları temsil eden ilerici gruplar ise geçici bütçe yerine daha kısa vadeli yeni bir bütçe önerisini desteklemelerini istedi. Bu gruplar, "Trump ve müttefiki Elon Musk kritik kurumları ve programları parçalarken, her zamanki gibi davranmak kabul edilemez," açıklamasında bulundu.

Chuck Schumer ise hükümetin kapanmasına izin vermenin mümkün olmadığını vurguladı ve Demokratlara geçici bütçe tasarısını destekleme sinyali verdi.

Ancak Demokratlar, savunma ve sosyal harcamalar için öngörülen fonların, iki yıl önce Kongre'de kabul edilen seviyelerin altında kalmasına tepkili olmaya devam ediyor.

BÜTÇE KABUL OLURSA...

ABD Kongresi’nde kabul edilmesi beklenen yeni bütçe tasarısı nedeniyle bazı kritik harcamaların kontrolü Trump yönetimine geçebilir.

Demokratlar, tasarının fentanille mücadele için ayrılan fonların göçmenlerin toplu sınır dışı edilmesi gibi uygulamalara aktarılmasına yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Tasarı aynı zamanda ABD’nin çeşitli bölgelerindeki sel kontrolü ve ekosistem sağlığı dahil binden fazla altyapı projesi için ayrılan bütçelerin kontrolünü de Kongre'den alıyor. Böylece hangi projelerin finanse edileceği doğrudan Trump'ın kontrolüne bırakılmış oluyor.