Teksas'ta, ABD - Meksika sınırında incelemelerde bulunan ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, göçmen girişlerini kontrol altına almak için askeri varlığın artırılması gerektiğini savundu.

Ona eşlik eden Abd Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, "Amacımız Amerikan halkını güvende tutmaktır" dedi. Savunma Bakanı Pete Hegseth ise, askerlerin sınır güvenliğinde nasıl bir rol üstlenebileceğini açıklarken, "Savunma Bakanlığı sadece birlikler ve ekipman değil, gerçek planlama ve uygulanabilir çözümler sunabilir" ifadesini kullandı.

Göçmen hakları aktivistleri ise bu söylemi eleştirdi. “America’s Voice” adlı kuruluşun İcra Direktörü Vanessa Cardenas, göçmen geçişlerindeki mevcut durgunluğun yanıltıcı olabileceğini belirterek, Trump yönetiminin göç politikalarının uzun vadede ABD'lilere zarar verdiğini savundu.

"Trump ve Biden döneminde sınır sayılarındaki iniş çıkışlar, Kongre’nin neden kapsamlı bir göç reformuna ihtiyaç duyduğunu gösteriyor" dedi.

Cardenas ayrıca, "Trump yönetiminin politikaları Amerikalılar’ı daha güvende yapmadığı gibi ekonomik çıkarlarımızı da geliştirmiyor. Bunun yerine yüksek maliyet getiriyor ve gerçek çözümlerden uzaklaştırıyor" değerlendirmesinde bulundu.

GÖÇMENLER 'TOPLUM İÇİN TEHLİKE'

Washington'da ise Cumhuriyetçi Temsilci James Comer, dört büyük şehir belediye başkanına göç politikalarıyla ilgili baskı yaptı. Comer, "Sığınak şehirler hepimizi tehlikeye sokuyor. Bu şehirler kamu güvenliği için bir kabus. Yabancı suçluları koruyan politikalar, federal göçmenlik uygulamalarını zayıflatıyor" dedi.

Ancak Colorado'nun en büyük kentinin belediye başkanı Mike Johnston, bu eleştirilere sert yanıt verdi. Johnson, "Amerikalılar bizden sadece suçlamada bulunmamızı değil, sorunları çözmemizi bekliyor. Eğer Denver bu krizi yönetmek için ideolojik farklılıkları bir kenara bırakabiliyorsa, Kongre’nin de aynı sorumluluğu almasını beklemek adil olur" dedi.

Başkan Trump ise Kongre'ye hitaben yaptığı konuşmada göçmenlik uygulamalarına yönelik bütçenin artırılmasını talep etti. Mart ortasında alınması beklenen bütçe kararı öncesinde, sınır güvenliği ve göç politikalarının öncelikli konular arasında yer alacağı kesinleşmiş görünüyor.