ABD ordusunun saldırı başlattığını açıklamasının ardından İran basını, ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası'nın yanı sıra Bender Abbas ve Sirik ile Sistan-Beluçistan'a bağlı Çabahar ve Kunarek kentleri çevresinde de patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.

İran devlet televizyonuna göre, Keşm Adası'nın çevresinde 5'ten fazla patlama sesi duyuldu.

Diğer yandan Fars ve Tesnim haber ajansları, Bender Abbas, Sirik, Çabahar ve Kunarek'te de patlama sesleri duyulduğunu açıkladı.

Söz konusu patlamalara ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

CENTCOM AÇIKLAMA YAPTI

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'da Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine saldırı başlattıklarını açıklamıştı.

CENTCOM'un, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere ve bölgedeki ABD personeline "saldırı girişimleri"nde bulunduğu gerekçesiyle Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine saldırı başlatıldığı ifade edilmişti.

İran ordusu, ABD'nin saldırılarına misillemede bulunacaklarını duyurdu.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı duyuruda şu ifadeleri kullandı:

"ABD tam şu anda İran hedeflerini vuruyor. Başarısız İran Devleti bu son derece haklı saldırıya misilleme yaparsa, çok daha sert vurulacak."