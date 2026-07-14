ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı üzerinden transit geçiş yapan kargo gemilerine yüzde 20 oranında geçiş ücreti getirme planını uygulamaya koyma konusunda kararlı son derece kararlı.

Semafor'a konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi, Trump'ın aylardır bu planı uygulamak istediğini ve bu konuda "oldukça ciddi" olduğunu ifade etti.

Eğer plan başarılı olursa yıllar sonra ilk kez bir uluslararası su yolu haraca bağlanacak. Bu durum, en son 18 yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu tarafından yapılmıştı.

TRUMP'IN PLANI YENİ DEĞİL

Başkan Trump'ın geçiş ücreti alma fikrini uzun süredir değerlendirdiği biliniyor. Nisan ayında yönetiminin neden böyle bir adım atmaması gerektiğini sorgulayan Trump, haziran ayında ise İran ile 60 gün içinde bir anlaşmaya varılamaması halinde bu ücretleri yürürlüğe koyma tehdidinde bulunmuştu.

Yakın çevresindeki bazı isimlerin muhalefeti nedeniyle bu haftaya kadar resmi bir açıklama yapmaktan kaçınan Trump ücret planı konuşan Beyaz Saray yetkilisi, "Bu onun her zaman yapmak istediği bir şeydi ancak insanlar onu bundan vazgeçirmeye çalıştı. Onun için bu her zaman doğal bir karardı ve sonunda yine bu noktaya döndü" dedi.

ÜCRETİ KİM, NASIL ÖDEYECEK?

Trump'ın boğazda yeniden kurulacak bir askeri abluka ile ilişkilendirdiği bu ücret sisteminin nasıl işleyeceği veya ABD'nin Körfez ülkeleriyle bu konuyu görüşüp görüşmediği henüz netlik kazanmadı.

Beyaz Saray yetkilisine göre planın ayrıntıları üzerindeki çalışmalar hala devam ediyor. Diğer yandan Trump, Truth Social hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yüzde 20'lik ödemeleri "dünyanın bu oldukça istikrarsız bölgesinde güvenlik ve emniyet sağlamak için gereken maliyetlerin" bir geri ödemesi olarak gördüğünü belirtti.

KENDİ YÖNETİMİYLE ÇELİŞTİ

Trump'ın pazartesi günü yaptığı bu açıklama, kendi yönetimindeki üst düzey isimlerin daha önce verdikleri taahhütlerle çelişiyor.

Başkan Yardımcısı JD Vance, yönetimin "uluslararası su yollarının geçiş ücretlerinden muaf olması gerektiğine" inandığını ifade etmişti.

Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise Körfez İşbirliği Konseyi ile birlikte yayınlanan ve boğaz üzerinde herhangi bir ücret, harç veya kontrol sağlama girişimini reddeden ortak bildiriye imza atmıştı.