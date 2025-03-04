ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Yemen'deki İran destekli Husileri resmen yabancı terör örgütleri listesine eklediklerini açıkladı. Rubio, yazılı açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın daha önce imzaladığı başkanlık kararnamesi doğrultusunda bu adımı attıklarını duyurdu.

Rubio, açıklamasında, "Bugün Dışişleri Bakanlığı, Başkan Trump'ın göreve geldikten sonra verdiği sözlerden birini yerine getiriyor ve Bakanlığın, Husiler olarak anılan Ensarullah'ı Yabancı Terör Örgütü olarak tanımladığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum" ifadelerini kullandı. Ayrıca, Trump'ın 14175 sayılı başkanlık kararnamesine atıfta bulunarak, Husilerin Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki faaliyetlerinin ABD çıkarlarına zarar verdiğini belirtti.

ABD Başkanı Trump, 23 Ocak'ta imzaladığı başkanlık kararnamesiyle Yemen'deki İran destekli Husileri yeniden "terör örgütleri" listesine aldığını açıklamıştı. Trump, 2021 yılının son günlerinde Husileri listeye eklemiş, ancak Biden yönetimi göreve geldikten kısa bir süre sonra, 16 Şubat 2021'de eski Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Husileri yabancı terör örgütleri listesinden çıkardığını duyurmuştu. Blinken, bu kararın Yemen'deki insani durumun kötüleşmesi nedeniyle alındığını belirtmişti.

Husiler, Donald Trump yönetiminin son günlerinde yabancı terör örgütleri listesine eklenmişti.