Haziran ayında ÜFE eksi yüzde 0,3 gerilerken, yıllık bazda yüzde 5,5 artış kaydetti. Böylece üretici fiyatları 10 ay sonra ilk kez eksi bölgede çıktı. ÜFE'nin aylık bazda değişmemesi, yıllık bazda yüzde 6,2 artması öngörülüyordu. Açıklanan üretici fiyatlarının ardından altın fiyatları sonrasında altın fiyatları yönünü yukarı çevirdi. Ons altın kritik veri öncesinde 4 bin 37 dolar seviyesinde bulunuyordu. Gelen verinin ardından 15.58'de 4 bin 71 dolara yükseldi. Gram altın ise veri öncesinde 6 bin 105 lirada bulunuyordu. Verinin hemen ardından gram altın 15.58'de 6 bin 156 liraya yükseldi. ENFLASYONDA 6 YIL SONRA EKSİ AÇIKLANMIŞTI ABD'de TÜFE, haziranda aylık bazda yüzde 0,4 azalırken, yıllık bazda yüzde 3,5 ile beklentilerin altında kaydedilmişti. TÜFE aylık bazda Mayıs 2020'den bu yana ilk kez düşüş kaydetti.

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