ABD Başkanı Trump’ın gümrük vergilerini yürürlüğe koymaya hazırlandığı bir süreçte, ekonomistlerin stagflasyon endişeleri kuvvetleniyor.. Enflasyonun yeniden yükselmesi ve ekonomik büyümenin yavaşlaması, ABD ekonomisinin 1970’ler ve 1980’lerin başındaki durgunluk ve yüksek enflasyon dönemine benzer bir sürece girdiği yorumlarını beraberinde getirdi.

STAGFLASYON ALARMI

Moody’s Analytics’in baş ekonomisti Mark Zandi, uygulanan ticaret ve göç politikalarının daha yüksek enflasyon ve daha düşük büyümeye sebep olduğunu söyleyerek, “Yön olarak bakıldığında bu stagflasyondur. 1970’ler ve 80’lerin başındaki hiperenflasyon ve yavaş büyüme dönemine benzer bir tabloyla karşı karşıyayız” açıklamasında bulundu.

Atlanta Fed’in GDPNow modeli, ABD’nin 2024’ün ilk çeyreğindeki büyüme tahminini yüzde 2,8’e indirdi. Eğer bu oran gerçekleşirse, 2022’den bu yana ilk defa negatif büyüme yaşanacak ve 2020’deki Covid-19 kapanmalarından sonra en sert ekonomik daralma olarak kaydedilecek.

FED'İN HAMLESİ TARTIŞILIYOR

Finans piyasaları, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Haziran ayında faiz indirimine başlayacağı ve yıl sonuna kadar toplamda dörtte üç puanlık bir indirim yapabileceğini fiyatlıyor. Fakat Zandi, Fed’in enflasyonu kontrol altına almak için faiz artırma yolunu da seçebileceğini ifade etti.

“Eğer ekonomi gerçek anlamda stagflasyona girerse, Fed 1980’lerin başında Paul Volcker döneminde olduğu gibi faizleri sert bir şekilde artırabilir” ifadelerini kullanan Zandi, böyle bir senaryonun ABD ekonomisini resesyona sürükleyebileceği uyarısında bulundu.

Uzmanlar, Trump yönetiminin ticaret politikaları ve küresel ekonomik gelişmelerin, ABD’nin gelecekteki ekonomik görünümünü önemli ölçüde etkileyeceğini ifade ediyor.