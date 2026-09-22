Birleşmiş Milletler (BM) 81'inci Genel Kurulu kapsamında New York'ta ABD, Danimarka ve Grönland arasında Grönland'ın güvenliğine ilişkin anlaşma imzalandı.

Buna göre ABD'ye, Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'da güvenlik konusunda kalıcı yetki verildi.

Böylece ABD'nin Arktik bölgesindeki askeri varlığını artırmasına ve yeni üsler kurmasına imkan sağlanmış oldu.

ÜÇÜNCÜ ÜLKELERİN ASKERİ VARLIĞI İÇİN ABD'NİN ONAYI GEREKİYOR

Anlaşmaya göre, ABD'nin onayı olmadan üçüncü ülkelerin Grönland'da askeri varlık göstermesi veya stratejik yatırımlar gerçekleştirmesi engellenecek.

Danimarka ve Grönland tarafı ise anlaşmanın kendi egemenlik haklarını koruduğunu ve bölgesel güvenlik faaliyetlerinin NATO çatısı altında yürütüleceğini açıkladı.

TRUMP'TAN 'BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR ANLAŞMA' YORUMU

ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmanın ardından yaptığı açıklamada ABD'nin Grönland ile "benzeri görülmemiş" bir anlaşmaya vardığını söyledi.

Trump sözlerini şöyle sürdürdü:

"Danimarka ve Grönland ile yapılan anlaşma, ABD'ye bu toprakların güvenliği ve ihtiyaçları konusunda kalıcı denetim sağlayacak. Amerikan kıtası, Avrupa ve başka bölgeleri savunmak için gerekli olanları yapmak konusunda tam yetkiye sahip olacağız."