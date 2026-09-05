İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, “Hürmüz Boğazı’ndan izinsiz geçen 3 petrol tankeriyle diğer bölgelerde ABD bağlantılı 3 gemiyi hedef aldık” ifadelerine yer verildi.

CENTCOM AÇIKLADI

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran ile ABD arasında yaşanan son gerilime ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

CENTCOM'un açıklamasına göre İran Devrim Muhafızları Ordusu, bölgedeki sularda devriye görevi gerçekleştiren ABD Donanmasına ait iki savaş gemisini balistik füzelerle hedef aldı. ABD tarafı ise saldırının ardından İran'a ait ham petrol tankerlerine yönelik operasyon düzenledi.

CENTCOM, Karg Adası açıklarında bulunan iki İran ham petrol tankerini etkisiz hale getirdiğini, Umman Körfezi'nde ise bir başka İran tankerinin imha edildiğini bildirdi.

'AĞIR EKONOMİK BEDEL ÖDETİRİZ'

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, açıklamasında İran'a yönelik sert ifadeler kullandı. Cooper, ABD gemilerinin hedef alınması halinde İran'ın petrol filosuna karşı daha ağır adımlar atılacağı mesajını vererek, "İran Devrim Muhafızlarına mesajımız açık: Gemilerimize ateş ederseniz size çok daha ağır bir ekonomik bedel ödetiriz" dedi.

CENTCOM, İran'ın ABD savaş gemilerine yönelik saldırısının ise başarıyla atlatıldığını belirtti.

TANKERLERİ İMHA EDECEĞİZ

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de CENTCOM'un açıklamasının ardından yaptığı paylaşımda İran'a doğrudan mesaj verdi.

Hegseth, "Çok basit: İran, ABD gemilerine ateş ederse, petrol tankerlerini imha edeceğiz ve batıracağız. Tek yapmaları gereken ABD donanmasına ateş etmemek" ifadelerini kullandı.

İran'ın askeri kapasitesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Hegseth, ülkenin donanma ve hava kuvvetlerinin bulunmadığını savundu. İran'ın petrol tankerlerinden oluşan filosunun ise savunmasız olduğunu ileri süren Hegseth, ABD Hava Kuvvetleri ve Donanmasının söz konusu filonun tamamına yönelik saldırı gerçekleştirebileceğini belirtti.