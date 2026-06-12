Orta Doğu'da gerilim bir an dinmezken Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran arasında yürütülen görüşmelere dair açıklama yaptı.

Barış engel olma girişimleri olduğunu savunan Şahbaz Şerif, anlaşmanın "nihai ve üzerinde uzlaşı sağlanmış" metnine ulaşıldığını ifade etti.

Ülkesinin sonraki aşamalar için de ABD ve İran ile yakın temas halinde olduğunu aktaran Pakistan Başbakanı, taraflar arasındaki diplomatik görüşmelerin devam ettiğini ifade etti.

'BARIŞ HİÇ OLMADIĞI KADAR YAKIN'

Şerif açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Barış anlaşmasının nihai ve mutabık kalınmış metnine ulaşılmış olup Pakistan, bundan sonraki adımları belirlemek için her iki tarafla da yakın temas halinde çalışmalarını sürdürmektedir. Barış, hiç olmadığı kadar yakın."

TRUMP 'SAVAŞ SONA ERDİ' DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada İran ile savaşın sona erdiğini ve hafta sonuna kadar bir anlaşma beklediğini açıklamıştı.