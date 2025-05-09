Hafta boyunca sert dalgalanmalar yaşayan altın fiyatları ABD-İngiltere ticaret anlaşmasının piyasalar tarafından sindirilmesiyle birlikte kısmi yükselişe geçti.

Yapılan anlaşma, ABD’ye İngiltere’ye ilişkin ihracatlarda daha iyi pazar erişimi ve daha hızlı gümrük işlemleri sağlarken, İngiltere ise otomobil, çelik ve alüminyum tarifelerinde sınırlı bir rahatlama elde etti. Fakat bu anlaşma, ABD Başkanı Donald Trump’ın vadettiği “tam ve kapsamlı” anlaşmanın gerisinde oldu.

Öte yandan Trump, hafta sonu Çin ile yapılacak ticaret görüşmelerinden somut ilerleme çıkacağına inandığını da dile getirdi. Görüşmelerin iyi geçmesi halinde, birçok Çin malına uygulanan yüzde 145’lik gümrük vergisinin düşürülmesini değerlendireceğini ifade etti. Pekin ise, ABD’nin Çin’e dair tek taraflı vergileri iptal etmesi yönündeki çağrılarını tekrarladı.

ONS ALTINDA KISMİ YÜKSELİŞ

Yaşanan gelişmelerin etkisiyle dünü 3 bin 287 dolar ile 2 bin 417 dolar aralığında geçiren ons altın günü 3 bin 305 dolardan tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında 3 bin 316 dolar seviyesinde bulunuyor.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Dolar/TL kurunda görülen yukarı yönlü seyir ve ons altındaki yükselişlerin etkisiyle yukarı yönlü haraketlilik sergiliyor. Dünün 4 bin 77 lira ile 4 bin 243 lira aralığında geçiren gram altın günü 4 bin 100 liradan tamamladı. yeni günde ise sabah seansında aynı saat diliminde 4 bin 128 lirada bulunuyor.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı altın fiyatları ile resmi altın fiyatları arasındaki fark devam ediyor. Resmi rakamlarda 4 bin 128 lira olan gram altın Kapalıçarşı'da 4 bin 201 liradan satılıyor. İşte Kapalıçarşı altın fiyatları...