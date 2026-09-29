Irak Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak ordusu ve istihbarat birimlerinin ülkenin sınırlarını koruyacak kapasiteye ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, "30 Eylül 2026 tarihi, 30 Eylül 2014 tarihiyle asla aynı değildir." ifadesine yer verildi.

IRAK ORDUSU SINIRLARI KORUYOR

Açıklamada, "30 Eylül 2026'da, sınırların yüksek kapasite ve kabiliyetle yeniden inşası söz konusudur. 30 Eylül 2026'da, yatırımcı şirketler eliyle yürütülecek mühim bir ekonomik döngü mevcuttur. 30 Eylül'de, yüksek istihbarat kapasitesi ve üstün gayretleriyle tüm güvenlik güçlerimiz ile kahraman ordumuzun sahada çok geniş kapsamlı bir güvenlik konuşlanması bulunmaktadır." denildi.

ABD'NİN ASKERİ VARLIĞI SONA ERECEK

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin muharip birlikleri 30 Eylül'de Irak'tan ayrılırken, Bağdat yönetimi 1 Ekim'i "tarihi bir dönüm noktası" olarak ilan etti.

Irak hükümeti, ülkede hiçbir yabancı askeri unsurun kalmayacağını duyurdu.

ABD muharip birliklerinin çekilmesiyle 2003 yılında ABD öncülüğündeki Irak işgaliyle başlayan askeri dönem sona erecek. Ancak bu durumun ABD'nin Irak'taki varlığının tamamen sona erdiği anlamına gelmediği ifade ediliyor.

IRAK'TA "TAM EGEMENLİK" DÖNEMİ

Bağdat sokaklarında "tam egemenlik" afişleri asılırken, askeri üslerde 23 yıllık dönemin son sevkiyatları gerçekleştiriliyor.

Analistler, ABD'nin askeri varlığını Ürdün ve Körfez ülkelerindeki üslere taşıyarak stratejik bir yeniden konumlanma yaptığına dikkat çekiyor.

ABD'nin Bağdat ve Erbil'deki diplomatik tesislerini korumak amacıyla bazı hava savunma bataryaları ve özel birlikleri Irak'ta bırakacağı belirtiliyor.