ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik yeni bir askeri operasyon başlatıldığını duyurdu. Kurumdan yapılan açıklamada, saldırıların ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı doğrultusunda gerçekleştirildiği belirtildi.

CENTCOM, operasyonun amacının İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere yönelik saldırılarda kullanıldığı öne sürülen askeri kapasitesini daha da zayıflatmak olduğunu ifade etti. Açıklamaya göre yeni saldırı dalgası, ABD doğu saatiyle 16.00'da başladı.

Operasyon duyurusunun ardından İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentinde patlama sesleri duyulduğu bildirildi. İran devlet televizyonu, patlamaların CENTCOM'un açıklamasının ardından meydana geldiğini aktarırken, Çabahar ve Kunarek kentlerinden de benzer seslerin geldiğini duyurdu.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı ise Bender Abbas ile Keşm Adası çevresinde de patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.

Öte yandan İran'ın Buşehr eyaletindeki Buşehr Nükleer Santrali çevresinde hava savunma sistemlerinin devreye alındığı belirtildi. Yaşanan gelişmelere ilişkin taraflardan can kaybı veya saldırıların etkisine dair henüz resmi ve ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.