ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü ele geçirmek için yeni silahlarını sahaya sürdü. ABD'nin yeni denizüstü insansız araçları (İDA) Hürmüz Boğazı'na girdi.

CENTCOM, pazar günü gerçekleştirilen operasyonlarda savaş uçakları ve askeri gemilerin yanı sıra ilk kez tek yönlü taarruz amaçlı hava dronları ile tek yönlü taarruz amaçlı İDA'lar kullanıldığını belirtti.

Komutanlığın resmi açıklamasında, operasyonda görev alan İHA'ların kesin türü ve sayısı hakkında ise detaylı bilgiye yer verilmedi.

HAVADA DA YENİ İHA'LARI KULLANDI

ABD'nin tek yönlü taarruz amaçlı hava dronları çatışmanın daha erken safhalarında da savaş sahnesine çıkmıştı.

CENTCOM, daha önceki süreçte, Rusya'nın Ukrayna savaşında yoğun şekilde faydalandığı İran tasarımı Şahid 136 İHA'larını temel alan "Düşük Maliyetli İnsansız Muharebe Taarruz Sistemi"ni (LUCAS) konuşlandırmıştı.

Merkez Komutanlığı, söz konusu dönemde sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda, İran'ın Şahid İHA'larını modellenerek üretilen bu düşük maliyetli insansız araçların, artık Amerika yapımı bir karşılık verdiğini ifade etmişti.

YENİ İDA'LAR DA GELİYOR

İDA'alra ilişkin askeri detayları CNN'e değerlendiren ABD Pasifik Komutanlığı Ortak İstihbarat Merkezi eski Direktörü Carl Schuster, ABD'nin birkaç farklı tip üzerinde denemeler yürüttüğünü ve filo sınıfı İDA'ların tek yönlü saldırılar için en uygun model olduğunu belirtti.

Schuster, başlangıçta mayın karşı tedbirleri veya denizaltı savunma harbi görevleri amacıyla tasarlanan bu araçların, saatte 40 mili aşan maksimum hıza sahip olduğunu ve tek yönlü "intihar saldırıları" için uyarlanabileceğini kaydetti.

Her bir aracın maliyetinin 2 milyon dolardan fazla olduğunu ancak durdurulmasının oldukça zor olacağını aktaran Schuster, hem USV hem de LUCAS hava dronlarının ABD Donanması'na ait kıyı muharebe gemilerinden (LCS) fırlatılacak şekilde tasarlandığını sözlerine ekledi.