ABD İran’da Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine saldırılar başlattı. İran’da bu saldırılara misillemeyle karşılık verdiğini açıkladı.

‘ABD BİR DÜĞÜNÜ HEDEF ALDI’

Hürmüzgan Valiliği ABD Ordusu'nun Sirik'te bir düğünü hedef aldığını açıkladı. Yapılan açıklamada 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 35 kişinin yaralandığı aktarıldı.

ALTIN GERİLEDİ

Saldırı haberlerinin ardından altın fiyatlarında ani bir geri çekilme yaşandı. Haber sonrası Ons altın, 4 bin 325 dolar seviyesine gerilerken gram altın da 6 bin 601 TL’ye kadar geriledi.

BRENT PETROL FIRLADI

Hürmüz Boğazı ve Orta Doğu'daki askeri hareketlilik petrol piyasasını doğrudan etkiledi. Savaş gelişmeleriyle birlikte Brent petrolün varil fiyatı yüzde 4'ün üzerinde yükselişle 95 doları aştı.