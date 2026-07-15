ABD İran'a yeni saldırı dalgası başlattı. ABD CENTCOM, Doğu Saati ile sabah 06.00'da ABD kuvvetlerinin İran'a karşı yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu.

CENTCOM, operasyonun amacının, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere saldırmak için kullandığı askeri kapasiteleri daha da zayıflatmak olduğunu belirtti.

Açıklamada "Bugün saat 06.00’da (Doğu Saati), ABD Merkez Komutanlığı’na bağlı kuvvetler İran’a yönelik bir dizi saldırı başlatmaya başladı. Bu saldırılar, İran kuvvetlerinin Hürmüz Boğazı’ndaki ticari gemilere saldırmak için kullandıkları askeri yetenekleri daha da zayıflatmayı amaçlıyor" denildi.

İran’ın Fars Eyaleti’ne bağlı Şiraz üzerinde uçaklar uçtu, patlamalar duyuldu. Bandar Abbas’ta birden fazla patlama olduğu bildirildi.

Yerel basına göre Şiraz'da patlamalar duyulduğu sıralarda, nükleer tesislerin bulunduğu İsfahan ve İran'ın güneyindeki Çabahar'da da bazı patlama haberleri geldi ancak teyit edilmedi.

İRAN HEYETİ SALDIRIYA HAVADA YAKALANDI

Bu saldırı, İran müzakere heyetini taşıdığı tahmin edilen bir İran hükümet uçağı Tahran'dan Katar'ın başkenti Doha'ya doğru yol alırken gerçekleşti.

İranlı teknik ekibi taşıyan bu uçak şu anda ABD uçaklarıyla aynı bölge üzerinde uçuyor. İran ve ABD'li teknik heyetlerin bugün Doha'da görüşmeleri devam etmesi bekleniyordu.

Bunun yanında İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin da uçakta olduğu tahmin ediliyor. Arakçi, bugün ölen Katar Emiri Hamad bin Halife Al Sani’nin cenazesi için Doha'ya inecekti.

ABD Başkanı Donald Trump bugün, saldırıdan önce "Önümüzdeki hafta, İranlılar müzakere masasına oturmadıkları sürece, enerji santrallerine ve köprülere saldıracağız" açıklamasını yapmıştı.