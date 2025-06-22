ABD Savunma Bakanı Hegseth, ABD'nin İran'a düzenlediği saldırıların ardından açıklamalarda bulundu.

Hegseth, "İran'ın nükleer programını yerle bir ettik. Ancak operasyonun İran askerlerini ya da İran halkını hedef almadığını belirtmek gerekir" ifadelerini kullanırken; "İran nükleer gücünü yok etmek her ABD Başkanı'nın hayali idi. Amerika'nın amacı barışı getirmek. İran'ı masaya döndürmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

HAFTALAR ÖNCEDEN PLANLANMIŞ

İran'a saldırı planı için "aylar ve haftalar süren konumlanma ve hazırlıklar" ile "yanıltma taktikleri" yaptıklarını söyledi.

Operasyonun gizli bir şekilde gerçekleşmesini içeriyordu. İran programını saklıyordu, bu dünya için tehditti. ABD Başkanı Trump'ın söylediği gibi ABD savaş istemiyor. Müttefiklerimiz, çıkarlarımız şuna işaret ediyor: İran masaya dönmeli.

"EMRİ BAŞKAN TRUMP VERDİ"

ABD Genelkurmay Başkanı, "Emri Başkan Trump verdi. Operasyon İran halkı ve askerlerine değildi nükleer hedeflere idi. Uçaklarımız 18 saatte hedefe ulaştı. Bu ABD tarihindeki en büyük havadan yapılan operasyondu. 14 sığınak delici kullanıldı." dedi.

ABD Genelkurmay Başkanı Caine, "İran'ın olası misilleme saldırısına karşı çok büyük bir cevap verilecektir ve bu çok kötü bir tercih olacaktır" dedi.

"PLANLADIĞIMIZ HEDEFLERİ VURDUK"

Başkan çok net bir operasyon planladı ve nükleer tesisler hedef alındı. Koordinat bilgisi İsrail'den alındı onların bilgisi dahilinde oldu. Planladığımı hedefler neyse onu vurduk, tehdit devam ederse onu hedef almaya devam edeceğiz. İran ya da İran'ın müttefikleri terör üretmeye devam ederse bununla mücadele edeceğiz.

"EN ÖNEMLİ 3 TESİSLERİNİ VURDUK"

Cevap: İran'a kamuoyu önünde ve kapı arkasında net mesajlar verildi. Başkan ucu açık bir operasyon istemiyor. Dün gece olanların boyutu çok açık, eminim İran da bunun hesaplamasına bakıyordur. Onların en önemli üç tesisini vurduk. Bence onların geleceğe bakışıyla ilgili psikolojik etkisi olacak.

OPERASYONUN ADI BELLİ OLDU

Yapılan açıklamada operasyonun adının Midnigt Hammer (Gece Yarısı Çekici) olduğu açıklanırken; operasyonun zaman çizelgesine de yer verildi.