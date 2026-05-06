ABD Axios basını, ABD ve İran'ın savaşı bitirecek imzayı atmak üzere olduğunu iddia etti. Buna göre iki ülke tek sayfalık bir mutabak zaptı imzalamaya çok yakın. İddiaya göre zapt 48 saat içinde imzalanabilir. Gelen haberlerin ardından petrol fiyatları çakılırken, altın fiyatları yükselişe geçti.

PETROL ÇAKILDI

Brent petrolün varil fiyatı, ABD'nin İran ile mutabakat zaptı imzalamaya yakın olduğuna ilişkin haberlerin ardından yüzde 10 azalışla 97.93 dolara, WTI ise 91,54 dolara geriledi.

Dünü 4 bin 557 dolardan kapatan ons altın, güne yükselişle başladı. Ons altın ABD'den gelen haberlerin etkisiyle TSİ 14.08'de 4 bin 708 dolara yükseldi.

-Gram altın ise serbest piyasada 6 bin 861 lirada bulunuyor.

-Ons gümüş ise 77,19 dolara kadar çıktı.

-Kapalıçarşı'da ise altın fiyatları 6 bin 850 liraya yükseldi.

ANLAŞMA YOLUNA GİDİLİYOR

Beyaz Saray ile İran arasındaki savaşın sona ermesi için hazırlanan tek sayfalık mutabakat zaptında sona yaklaşıldığı söyledi.

İran ise belki de ilk kez haberi anında yalanlamak yerine "değerlendirdiklerini" söyledi.

Tahran yönetiminin kilit noktalar hakkındaki yanıtını önümüzdeki 48 saat içinde vermesi bekleniyor.

Axios'un iddiasına göre taraflar savaşın başlamasından bu yana ilk kez bir anlaşmaya bu kadar yakın görünüyor. Ancak İran daha önce benzeri haberleri yalanlamıştı.

