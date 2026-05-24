ABD ile İran arasında haftalardır süren müzakere belirsizliğine ilişkin yeni iddialar ortaya atıldı. Körfez basınından Al Arabiya'nın aktardığına göre taraflar arasında şekillenmesi beklenen olası ön anlaşmanın adının "İslamabad Deklarasyonu" olması planlanıyor. Haberde bunun da nihai anlaşma öncesi imzalanacak bir mutabakat zaptı niteliği taşıyacağı ifade edildi. TARİH DE BELLİ OLDU ABD ile İran heyetleri arasındaki bir sonraki görüşme turunun ise büyük olasılıkla 5 Haziran’da yapılacağı bildirildi. Heyetler ise ancak nihai anlaşma müzakereleri başladığında yüzyüze gelecek. Pakistan'ın, müzakere taraflarının hazır bulunmasına gerek kalmadan mutabakat zaptını kendi başına duyurmasının beklendiği kaydedildi.

