ABD ile İran arasında tırmanan askeri ve ekonomik gerilimin son halkası kripto para piyasalarında yaşandı.

Blokzincir araştırma şirketi Specter’ın paylaştığı zincir üstü veriler, stabil kripto para ihraççısı Tether’ın Tron ağındaki dört farklı cüzdanda bulunan toplam 131 milyon dolar değerindeki USDT'yi dondurduğunu ortaya koydu. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, dondurulan bu cüzdanların doğrudan İran Merkez Bankası ile bağlantılı olduğunu doğruladı.

Bessent, salı günü konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu kararlılık mesajını verdi:

"ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın dijital varlıkları suistimal etmesi de dahil olmak üzere her türlü yasa dışı finansal faaliyetini engelleme ve sekteye uğratma konusunda son derece kararlıdır. Paranın izini agresif bir şekilde sürmeye devam edeceğiz ve İran rejiminin yasa dışı gelir planlarından elde ettiği kazançlara erişimini her ne pahasına olursa olsun engelleyeceğiz."

ORTA DOĞU'DA ATEŞKES SONA ERDİ

Söz konusu dijital varlık dondurma kararı, ABD ile İran arasındaki hassas ateşkes sürecinin tamamen çöktüğü bir döneme denk geliyor. ABD yönetimi, İran limanlarına yönelik deniz ablukasını yeniden başlattığını duyururken, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) İran hedeflerine yönelik yeni bir hava saldırısı dalgası başlattıklarını ilan etti. Diğer taraftan İran ordusu ise salı günü Ürdün’de bulunan ABD askeri tesisi El Azraq Hava Üssü’ne insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlediğini iddia etti.

'EKONOMİK ÖFKE OPERASYONU' DERİNLEŞİYOR

Alınan bu son karar, geçtiğimiz nisan ayında yaşanan benzer bir operasyonun devamı niteliğini taşıyor. Nisan ayında da Tether, ABD makamlarının resmi talebi üzerine İran bağlantılı cüzdanlardaki 344 milyon dolardan fazla USDT’yi dondurduğunu teyit etmişti.

Hazine Bakanı Bessent, mayıs ayında yaptığı açıklamada ABD’nin Mart 2025’te başlattığı ve "Ekonomik Öfke Operasyonu" olarak bilinen finansal baskı kampanyası kapsamında bugüne kadar yaklaşık 1 milyar dolar değerinde İran kripto varlığına el koyduğunu belirtmişti.

Bessent, haziran ayında yayımladığı bildiride ise operasyonun ulaştığı boyutu şu sözlerle vurgulamıştı:

"Hazine Bakanlığı, 'Ekonomik Öfke' operasyonu aracılığıyla İran ordusunun silah edinme çabalarını destekleyen yabancı tedarik ağlarını sekteye uğratmaktadır. Hazine, İran rejiminin varlıklarını dondurmuş, ekonomisini ciddi şekilde yıpratmış ve İran'ın savaş makinesini işlevsiz hale getirmiştir. Hazine Bakanlığı, İran ordusuna yönelik hiçbir finansal veya lojistik desteğe müsamaha göstermeyecektir."