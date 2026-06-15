ABD ile İran arasında mutabakat zaptının elektronik ortamda imzalandığı duyuruldu.

Aktarılana göre, anlaşma ABD tarafında Başkan Donald Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance; İran tarafında ise Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf tarafından imzalandı.

Taraflar arasında varılan mutabakat kapsamında hazırlanan anlaşma zaptının dijital ortamda onaylandığı bildirildi.

TRUMP: HÜRMÜZ CUMA GÜNÜ TAMAMEN AÇILACAK

ABD Başkanı Donald Trump, "İran nükleer silaha sahip olmayacak ve bunu kabul etti. Anlaşmazlığın temel noktası buydu. İran ile mutabakat zaptını imzaladık ve Hürmüz Boğazı kısmen açıldı. Cuma günü tamamen açılacak. İran ile iyi ilişkiler istiyoruz. Bu gerçekleşmezse savaşa geri döneriz, umarım böyle bir şey olmaz." dedi.

GÖZLER 19 HAZİRAN'DA

Orta Doğu'da gerilim sürerken Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif önceki gün, ABD ile İran arasında anlaşmaya varıldığını bildirmişti.

Trump da İran ile bir barış anlaşmasının tamamlandığını açıklamış; anlaşma kapsamında Hürmüz Boğazı'nın tüm gemi trafiğine açılacağını ve ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasının kaldırılacağını duyurmuştu.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi de ABD ile anlaşmaya varıldığını doğrulamış; taraflar arasındaki mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını açıklamıştı.