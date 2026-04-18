ABD basınından Axios'un aktardığına göre ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapatmasının ardından müzakereleri değerlendirmek üzere Beyaz Saray'da toplantısı düzenledi. İki üst düzey yetkiliye dayandırılan haberde Washington-Tahran arasındaki gerilimin kritik bir aşamaya ulaştığı aktarıldı. Mevcut ateşkesin üç gün içinde sona ermesi beklenirken ikinci tur müzakereler için henüz bir tarih belirlenmedi. ÇATIŞMALAR YENİDEN BAŞLAR MI? Haberde kısa sürede ilerleme sağlanamaması durumunda savaşın yeniden başlayabileceği aktarıldı. İRAN MEDYASI: MÜZAKERE OLMAYACAK Öte yandan İran medyasında müzakerelere ilişkin değerlendirmeler yer aldı. Haberlerde müzakerelerin beklendiği gibi pazartesi günü gerçekleşmeyeceği belirtildi. NE OLMUŞTU? Ateşkes devam ederken İran, dün Hürmüz Boğazı'nı açtığını duyurmasına karşın Trump, "ablukanın devam edeceğini" açıklamıştı. Ancak İran bugün yaptığı son dakika açıklamada, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapatma kararı aldığını duyurmuştu.

