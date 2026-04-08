ABD'ye ait F-15E tipi savaş uçağının pilotu İran'da düzenlenen operasyonla kurtarıldı. Operasyonla ilgili açıklama yapan Trump, "Operasyona 176 askeri uçak katıldı. Uçakları, İran güçlerini şaşırtmak için 7 farklı konuma gönderdik" ifadelerini kullandı.

"SAMANLIKTA İĞNE ARAMAKTAN FARKSIZDI"

Trump açıklamalarının devamında, "Bu samanlıkta iğne aramaktan farksızdı. CIA de görev yaptı. İran güçlerini şaşırtarak 7 farklı konuma gönderdik. Pilot yaralıydı, kan kaybediyordu ama direndi. 48 saat boyunca hayatta kaldı. Operasyon 7 saat sürdü, ağır ateş altında kaldık. ABD hiçbir askerini arkada bırakmaz. İran'dan kayıpsız olarak çıktık" dedi.

YENİ GELİŞTİRİLEN BİR CİHAZ

New York Times gazetesinde yer alan habere göre, CIA operasyon için yeni geliştirilen bir cihaz kullandı. Haberde CIA tarafından kullanılan yapay zeka destekli "Ghost Murmur" adlı gizli cihazın dünyadaki ilk kullanımı olduğu belirtildi. Cihazın gelişmiş sensörler kullanarak kilometrelerce uzaktan insan kalp atışını tespit edebildiği belirtildi.