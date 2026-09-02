ABD ile İran arasındaki askeri gerilim, küresel enerji piyasalarında ciddi bir arz endişesine dönüşürken Brent petrol vadeli kontratları 95 dolar psikolojik sınırını aştı.

Çarşamba günü erken saatlerde işlemlere başlayan fiyatlar TSİ 08.10 itibarıyla 95,58 dolarda bulunuyor. Aynı saat itibarıyla ABD Batı Teksas türü (WTI) ham petrolü de 90,76 dolarda bulunuyor.

"HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAN GEÇİŞLER KISITLANACAK"

İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC), ABD'nin gece saatlerinde İran'daki hedeflere düzenlediği hava saldırılarının ardından Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin daha da kısıtlanacağını bildirdi. Tahran'ın misilleme saldırıları, iki ülke arasındaki çatışmayı haftalardır görülen en ciddi tırmanışlardan birine taşıdı. Boğaz, küresel petrol tüketiminin yaklaşık beşte birinin geçtiği kritik bir güzergah olarak öne çıkıyor.

ING analistleri, son gelişmelerin bölgesel petrol arzına yönelik riskleri yeniden piyasanın merkezine taşıdığını belirtti. Analizlere göre artan gerilim, Hürmüz Boğazı'ndan petrol geçişlerini doğrudan tehdit ediyor. Piyasada artık yalnızca savaş ihtimali değil, çatışmanın çözümsüz kalmasının yaratacağı maliyet de fiyatlanıyor.

HAM PETROLDEKİ RİSK PRİMİ YÜKSEK KALMAYA DEVAM EDECEK

Phillip Nova Piyasa İçgörüleri Başkanı Priyanka Sachdeva, kalıcı bir çözüm sağlayacak müzakerelere ilişkin net bir işaret görülene ve Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışları normale dönene kadar ham petroldeki risk priminin yüksek kalabileceğini belirtti. Gerilimin hafta sonu yeniden tırmanması ve Pazartesi günü Hürmüz Boğazı'ndan ayrılan iki tankere yönelik saldırılar, traderların alternatif sevkiyatlar aramasına ve lojistik risklerin etkisinin güçlenmesine neden oldu.

Fiyatlardaki yükselişi destekleyen diğer bir faktör ise ABD'deki stok verilerindeki düşüş oldu. Amerikan Petrol Enstitüsü (API) verilerine göre, 28 Ağustos'ta sona eren haftada ABD'nin ham petrol stokları 2,6 milyon varil azaldı. Dizel ve kalorifer yakıtını içeren distilat stokları da 265 bin varil geriledi. Her iki kontrat da salı günü 4 doların üzerinde yükselmişti; Brentin bu yükselişi 24 Temmuz'dan, WTI'daki artış ise 23 Temmuz'dan bu yana en güçlü günlük kazanım oldu.

Piyasanın bundan sonraki süreçte odak noktası, Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışının ne ölçüde sürdürülebileceği ve ABD-İran geriliminin daha da tırmanıp tırmanmayacağı olacak.