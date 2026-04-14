Orta Doğu ve küresel siyasetin kilit başlıklarından biri olan ABD-İran nükleer müzakereleri, bu hafta Pakistan’ın ev sahipliğinde yeniden hareketleniyor. İki ülkenin heyetlerinin Pakistan'da bir araya geleceği haberiyle birlikte jeopolitik riskleri fiyatlayan değerli metaller piyasasında yukarı yönlü sert hareketler gözlendi.

ALTIN FİYATLARINDA YENİ REKOR SEVİYELER

Müzakere haberlerinin ardından uluslararası piyasalarda ons altın, %1’in üzerinde değer kazanarak 4.796,44 dolar seviyesine kadar tırmandı. Küresel piyasalardaki bu artış, yurt içinde gram altın fiyatlarını da doğrudan etkiledi.

Ons fiyatı üzerinden yapılan hesaplamalara göre gram altın, 6.898,04 TL seviyesini test etti. TSİ 10.30 itibarıyla ise yüzde 1,1 artışla 6.864,46 TL bandında işlem görmeye devam ediyor. Kapalıçarşı'da ise gram altın 6 bin 907 lirada seyrediyor.

GÜMÜŞ ALTINI GÖLGEDE BIRAKTI

Haftanın en dikkat çekici yükselişi ise gümüş kanadında yaşandı. Ons gümüş, yüzde 3’ü aşan bir değer kazancıyla 77,96 dolar seviyesine kadar çıktı. TSİ 10.30 itibarıyla yüzde 2,8 artışla 77,71 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

JD Vance: "BÜYÜK BİR ANLAŞMA MÜMKÜN"

Sürece dair en kritik açıklama ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’ten geldi. Dün gece geç saatlerde konuşan Vance, İslamabad’da gerçekleştirilecek görüşmelerin içeriğine dair önemli ipuçları verdi. Nükleer materyallerin İran dışına çıkarılması ve uranyum zenginleştirmeyi durduracak bir mekanizma kurulması konusunda "belirli bir ilerleme" sağlandığını kaydetti.

Vance, müzakere sürecine dair şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gerçekten büyük bir anlaşma yapılabilir; ancak bir sonraki adımı atması İran'a düşüyor. İranlı müzakerecilerin anlaşma imzalama yetkisi bulunmuyor, nihai karar için Tahran’dan onay almaları gerekiyor."

Piyasalar şimdi Pakistan’dan gelecek somut haberlere ve İran tarafının atacağı "bir sonraki adıma" kilitlenmiş durumda.