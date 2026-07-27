Uzun süren ateşkesin ardından ABD, yaklaşık 15 gün önce yeniden İran'ı bombalamaya başlamış, İran da saldırılara karşılık çevre ülkelere misilleme atışları gerçekleştirmişti.



PETROL HAFTAYA YÜZDE 5 DÜŞÜŞLE BAŞLADI



Piyasaların yeniden hareketlenmesine ve petrol fiyatlarının tırmanmasına neden olan gerginlik, iki hafta sonra iki ülkenin birbirine yönelik saldırıları karşılıklı durdurması ile piyasaların sakinleşmesine bıraktı. Saldırıların durmasıyla birlikte petrol fiyatları, haftaya yüzde 5'lik düşüşle başladı.

Brent petrol geçtiğimiz hafta 102,01 dolara kadar yükseldi. Ancak yeni haftaya girerken, Orta Doğu'da tansiyonun düşmesiyle petrol fiyatları da sert düştü. Brent petrol bugün 86,93 dolara geriledi. Bugün sabah seansında TSİ 07.37'de ise brent petrol 77,49 dolar seviyesinde bulunuyor.

GÜVENLİ LİMAN ALTIN YÜKSELİYOR



ABD-İran hattındaki yumuşama sinyallerinin piyasalara yönelik etkisi petrol ile sınırlı kalmadı. Petrol fiyatlarına kıyasla daha sınırlı olmasına karşın 'yumuşama' haberlerinin ardından altın fiyatlarında yükseliş görüldü.

Ons altın haftanın ilk işlem gününde yüzde 1'e yakın değer kazandı. Ons altın dün 3 bin 998 dolara kadar geriledi. Bugün sabah seansında 07.39'da 4 bin 91 dolarda bulunuyor.







HÜRMÜZ BOĞAZI YENİDEN AÇILABİLİR



Analistler, çatışmaların durmasıyla birlikte, küresel petrol sevkiyatının kalbi sayılan Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğinin yeniden normale dönebileceği değerlendiriliyor.



Fiyatlardaki gerilemenin arkasında, Washington ve Tahran hattında diplomasi kapısının yeniden aralanması yatıyor. ABD’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mike Waltz, Başkan Donald Trump’ın diplomatik süreçlere zaman tanımak amacıyla askeri operasyonları durdurma kararı aldığını açıkladı.



Piyasa uzmanları da yaşanan bu gelişmeyi iyimserlikle karşılıyor. Ekonomistler, Hürmüz Boğazı’nın kontrolüne yönelik 14 maddelik mutabakat zaptına geri dönülmesinin petrol fiyatlarında kalıcı düşüş için iyi bir başlangıç olacağını belirterek, diplomatik çözüm için umutların arttığını vurguladı.

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