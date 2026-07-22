ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Senatoda katıldığı oturumda, ABD'nin İran'daki savaşının maliyetinin şu ana kadar 37,5 milyar dolara yükseldiğini açıkladı.

Şiddetli bombardımanların yeniden başlamasının ardından ilk kez Kongre üyelerinin karşısına çıkan Hegseth, acil ek kaynak talebinde bulundu.

Hegseth, bu açıklamayı ABD ordusu için 1.5 trilyon dolar bütçe talep ettiği oturumda duyurdu. Hegseth, "ABD'nin güç yoluyla barışı koruması için bu bütçe kritiktir" yorumunu yaptı.

Açıklanan rakamın operasyonların belirli yönlerini ve 30 Eylül'e kadar öngörülen harcamaları kapsadığı ifade edilirken, savaşın faturasını duyuran Pentagon'un bu miktara nasıl ulaştığı netleşmedi.

DÜNYANIN YARISI BU PARAYI BİR ARAYA GETİREMİYOR

Bu rakamın kendisi ise bir çok ülke için akıl almaz bir meblağ. Bu dev rakam, dünya ülkelerinin 95'inin GSYİH'lerinden daha fazla.

Birleşmiş Milletlere kayıtlı 193 ülke olduğu göz önünde bulundurulduğunda, bu rakam dünya ülkelerinin yarısının yıllık gelirini aşıyor.

ABD Başkanı Donald Trump da geçen ay büyük bölümü İran çatışmasıyla ilgili olmak üzere yaklaşık 90 milyar dolarlık ek fon talebinde bulunmuştu.

Yaklaşan ara seçimlere 6 ay kala yaşanan bu gelişmeler, Washington'da bütçe ve savaş tartışmalarını alevlendirdi.

1,5 TRİLYON DOLAR TALEP ETTİ

Savunma Bakanı Hegseth, acil finansman desteği sağlanamaması halinde askeri eğitimlerin kısıtlanmak zorunda kalacağını söyledi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine, personel maaşlarının ödeneceğini ancak bakım masrafları ve gelecekteki kabiliyet yatırımlarında sıkıntı yaşanabileceğini ifade etti.

Hegseth ayrıca 2027 yılı için talep edilen 1,5 trilyon dolarlık bütçenin onaylanmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.

Bu ayın başlarında çöken ateşkesin ardından tarafların karşılıklı saldırıları sürerken, savaşta ölen ABD asker sayısı 18'e, yaralı sayısı ise yaklaşık 430'a ulaştı.

Pentagon, 7 Temmuz'dan bu yana 100 askerin yaralandığını ancak yüzde 96'sının göreve döndüğünü açıkladı.

Başkan Trump ise son günlerde Hark Adası ve Kazma Dağı altında olduğu bilinen yeraltı nükleer tesisini vurma tehditlerini yineledi.