ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), bölgedeki ticari gemilere yönelik saldırıları gerekçe göstererek İran'a karşı kapsamlı bir misilleme operasyonu başlattı. Pentagon tarafından paylaşılan veriler, operasyonun boyutunu gözler önüne serdi:

İran'a ait 80'i aşkın askeri hedef etkisiz hale getirildi.

Hava savunma sistemleri, kıyı radarları ve komuta merkezleri imha edildi.

60'tan fazla Devrim Muhafızları botu operasyon kapsamında hedef alındı.

Washington yönetimi; M/T Al Rekayyat, M/T Wedyan ve M/T Cyprus Prosperity isimli ticari gemilere yapılan saldırıları "ateşkesin açık bir ihlali" olarak nitelendirerek askeri yanıtın devam edebileceği mesajını verdi.

Tahran'dan "Ezici Yanıt" Tehdidi ve Petrol Lisansına İptal

Tahran yönetimi ise bu operasyonu "açık bir saldırganlık" olarak tanımladı. Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ve Devrim Muhafızları'ndan gelen "ezici yanıt verilecek" içerikli açıklamalar, bölgedeki tansiyonun düşmeyeceğinin en somut kanıtı oldu.

Askeri gerilimin gölgesinde, Washington'dan ekonomiyi doğrudan ilgilendiren kritik bir adım daha geldi. ABD yönetimi, İran petrolünün ihracatına 60 gün süreyle izin veren genel lisansı iptal etti. Bu hamle, uluslararası piyasalarda "arz daralması" korkusunu tetikledi.

Petrol Fiyatlarında Sert Yükseliş: İki Ayın Zirvesi

Piyasalardaki belirsizlik, enerji fiyatlarını doğrudan yukarı taşıdı. Geçtiğimiz perşembe günü 70,15 dolar seviyelerine kadar çekilerek dört ayın dip noktasını gören Brent petrol, jeopolitik risklerin etkisiyle yönünü hızla yukarı çevirdi.

Brent petrol, pazartesi gününü 72 dolardan kapattıktan sonra salı günü yüzde 5,46'lık ani bir sıçrama ile 75,93 dolara ulaştı.

Gün içerisinde 76,60 dolar seviyesini test eden petrol, son iki ayın en yüksek seviyesini görmüş oldu.

Altında "Enflasyon" Baskısı

Petrol fiyatlarındaki bu sert tırmanış, küresel enflasyon beklentilerini yeniden tetikledi. Enflasyonun yükselme ihtimali, faiz oranlarına ilişkin endişeleri beraberinde getirirken, "güvenli liman" olarak görülen altın üzerinde ciddi bir satış baskısı oluşturdu.