ABD ile İran arasında ateşkes sona erdi. ABD Ordusu İran'ı vurmaya başladı.

ABD UÇAKLARI KEŞM VE CASK ADASINI VURDU

İran basını, ABD ordusunun saldırı başlattığını duyurmasının ardından Hürmüzgan, Keşm ve Cask adalarında da patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.

ABD Merkez Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada "Başkomutanın talimatıyla İran'a karşı öz savunma saldırıları başlatıldı. Haksız İran saldırılarına karşı orantılı bir yanıt niteliğindedir." ifadeleri yer aldı.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Trump, saldırı ile alakalı ABD basınına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Buna karşılık vermenin son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Bir helikopterimizi düşürdüler ve biz de şu anda buna karşılık veriyoruz."

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı üzerinde ABD'ye ait bir Apache helikopterinin İran tarafından düşürüldüğünü doğruladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan ABD Başkanı, "Az önce ordudan aldığım bilgiye göre, dün gece İranlılar Hürmüz Boğazı üzerinde devriye gezerken son derece gelişmiş Apache helikopterlerimizden birini düşürdü" ifadelerini kullandı.

Olayda yer alan iki pilotun güvende olduğunu aktaran Trump, "Amerika Birleşik Devletleri bu saldırıya mutlaka karşılık vermelidir" dedi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD ile tansiyon yeniden yükselirken ülkesinin diplomasi dilini tercih ettiğini ancak savaşa da hazır olduklarını belirtti.

"Biz diplomasi dilini tercih ederiz fakat diğer dilleri çok daha akıcı bir şekilde konuşuruz.

Siz taahhütlerinizi bozarsanız biz en iyi konuştuğumuz dile geçeriz. O zaman da kendi oluşturduğunuz sonuçlarla yüzleşmek zorunda kalırsınız."