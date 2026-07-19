Dünya kamuoyunun kalıcı bir ateşkes kararı beklediği ABD-İran hattında askeri gerilim yeni bir boyuta taşındı. İran’ın, ateşkes şartları arasında yer alan Hürmüz Boğazı’nı kapatma hamlesine karşılık ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran unsurlarına yönelik yeni bir hava harekâtı dalgası başlattığını duyurdu.

ABD’nin bölgedeki "50 bin asker teyakkuzda" yönündeki tehdidinin ardından tırmanan gerilimde, yedi gecedir kesintisiz devam eden saldırılarda İran’a ait askeri gözetleme tesisleri, lojistik altyapı tesisleri, yeraltı silah depoları ve deniz unsurları hedef alındı.

CENTCOM tarafından yapılan resmi açıklamada, ABD güçlerinin Perşembe günü gerçekleştirdiği operasyonda, İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) tarafından Hürmüz Boğazı ve Umman Körfezi’nden geçen ticari gemileri izlemek ve hedef almak amacıyla kullanılan kritik bir tesisin imha edildiği bildirildi.

Çah Bahar Şehit Kalantari Limanı’nda yer alan ve onlarca yıldır deniz gözetleme ağının bir parçası olarak faaliyet gösteren kuleye düzenlenen saldırının görüntülerinin de paylaşıldığı açıklamada, bu operasyonun Devrim Muhafızları’nın sivil mürettebata yönelik saldırı koordine etme yeteneğini doğrudan zayıflattığı vurgulandı.

Operasyonun su yolundaki seyrüsefer özgürlüğünü korumayı amaçladığını belirten komutanlık, ABD deniz kuvvetlerinin İran bağlantılı gemilere yönelik ablukasının ise kararlılıkla süreceğini kaydetti.