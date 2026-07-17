Orta Doğu'da gerilim tırmanıyor...

Irak'ın Süleymaniye ve Erbil kentlerinde peş peşe patlama sesleri geldi; ABD ise İran'ın Ahvaz, Sirik ve Buşehr kentlerine saldırı düzenledi.

SÜLEYMANİYE'DE PATLAMA SONRASI YANGIN

Süleymaniye kentine füze ve kamikaze insan hava aracıyla saldırı düzenlendi.

Saldırı sonucu isabet alan bir noktada yangın çıkarken, bölgeye ambulansların sevk edildiği belirtildi.

Saldırının kim tarafından yapıldığına ilişkin bilgi verilmezken, konuya dair henüz resmi açıklama yapılmadı.

ERBİL'DE İHA'LI SALDIRI

Erbil'in yerel medyasında kente insansız hava araçları (İHA) ile saldırılar düzenlendiği ve patlama sesleri duyulduğu belirtildi.

Patlama seslerinin, hava savunma sistemlerince imha edilen İHA'lardan mı yoksa hedeflere isabet eden saldırılardan mı kaynaklandığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Resmi makamlarından konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Erbil ve Süleymaniye'ye yönelik saldırıları kınayarak, saldırıların durdurulması çağrısında bulundu.

ABD'DEN YENİ SALDIRI DALGASI

Irak'taki saldırıların ardından ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlatıldığını duyurdu.

Açıklamada, operasyonların ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı doğrultusunda yürütüldüğü ve İran'ın askeri kabiliyetlerini zayıflatmayı hedeflediği ifade edildi.