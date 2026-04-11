Küresel piyasalar, ABD ve İran arasındaki hassas ateşkes sürecine odaklanırken, altın fiyatları kazanç ve kayıplar arasında gidip geliyor. Bugün Pakistan’da başlayacak barış görüşmelerinden çıkacak sonuçlar, metalin yönünü belirlemede kilit rol oynayacak.

TRUMP'TAN ASKER, MÜDAHALE SİNYALİ

New York Post’un haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın Pakistan'daki görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanması ihtimaline karşı orduyu hazır beklettiği iddia edildi. Bu gelişmeyle birlikte altının ons fiyatı 4.755 dolar seviyelerinde dengelendi. Altın, haftalık bazda %1,6 değer kazanarak üst üste üçüncü haftayı da yükselişle kapattı.

Trump, hafta başında sağlanan ateşkes anlaşması kapsamında Hürmüz Boğazı'nın açılmasını kabul etse de İran’ı geçiş yapan gemilerden ücret alma girişimi konusunda sert bir dille uyardı. Bugün İslamabad’da başlayacak uzun vadeli barış görüşmelerinde, bu kritik su yolunun kontrolü İran’ın elindeki en güçlü koz olarak görülüyor.

ENFLASYON VERİLERİ VE FED BEKLENTİLERİ

Ekonomik cephede ise Cuma günü açıklanan ABD verileri karışık bir tablo çizdi. Tüketici fiyatları 2022'den bu yana en keskin artışı kaydederken, Federal Rezerv'in (Fed) yakından takip ettiği çekirdek enflasyon beklentilerin altında, daha sakin bir seyir izledi. Tahvil faizleri hafif yükselirken dolar endeksi yatay seyretti ancak yatırımcılar bu yıl içinde bir faiz indirimi yapılacağına dair bahislerini korudu. Düşük faiz oranları, faiz getirisi olmayan altın için genellikle destekleyici bir unsur olarak kabul ediliyor.

MERKEZ BANKALARI ALTIN STOKLAMAYA DEVAM EDİYOR

Altın fiyatlarını destekleyen bir diğer önemli faktör ise dünyanın en büyük alıcılarının rezervlerini artırma eğilimi oldu. Polonya Merkez Bankası Başkanı, altın rezervlerini 700 tona çıkarma hedeflerini koruduklarını açıkladı. Çin ise Mart ayında fiyatlardaki düşüşü fırsat bilerek yaklaşık 5 tonluk alım yaptı; bu, son bir yılı aşkın sürenin en büyük aylık alımı olarak kayıtlara geçti.

ANZ Bank, fiyatlardaki son düzeltmelerin stoklama iştahını artırmasını ve bu yıl resmi merkez bankası alımlarının 850 ton civarında gerçekleşmesini bekliyor.

Piyasalarda hafta kapanışı

Ons Altın: %0,3 düşüşle 4.749,68 dolar.

Gümüş: %1,2 artışla 75,92 dolar.

Platin ve Paladyum: Değer kaybetti.