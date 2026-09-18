ABD Dışişleri Bakanlığı, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin de aralarında bulunduğu üst düzey İranlı yetkililere vize verdiğini duyurdu.
Bakanlık, New York'ta gelecek hafta düzenlenecek 81. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere İranlı yetkililere vize verildiğini açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı, İran'la savaş sürerken, üst düzey İranlı hükümet yetkilileri ve diplomatların BM Genel Kurulunun yüksek düzeyli toplantılarına katılmak için vize aldıklarını belirtti.
ABD, bu ay başında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve beraberindeki Filistinli yetkililere vize vermemişti.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Abbas'ın Genel Kurul'da video mesajla konuşmasına karar vermişti.