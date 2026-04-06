İran'ın Pakistan aracılığıyla sunulan teklifi reddetmesinin ardından İsrail ve ABD uçakları ülkenin en büyük petrokimya tesislerini vurdu.

İran en büyük tesisi olan Pars Petrokimya Tesisi ve İran'ın Continental Plateau Petrol Şirketi'ne ait sahalar vuruldu. Pars'daki elektrik üretim tesisleri de vuruldu.

Bir sonraki saldırı ise Şiraz'da gerçekleşti. İran medyası, İran'ın güneyindeki Şiraz kentindeki Fazel-Abad elektrik santralinin de saldırıya uğradığını bildirdi, Şiraz'daki doğal gaz üretim tesislerin de vurulduğunu aktardı.

Şiraz ve Pars'daki elektrik santralleri vurulması sonrası İran'da vurulan bölgelerde eletrik kesintisi yaşandığı aktarıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ateşkesi kabul ederek Hürmüz Boğazı'nı aşmaması halinde "elektrik tesislerini ve köprülerini vuracağını" duyurmuş ve 7 Nisan gününü işaret etmişti.

SALDIRILARI İSRAİL ÜSLENDİ

İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz saldırıları bizzat üslenerek 'İran gazının yüzde 50'sini üreten tesisis vurduklarını' duyurdu.

Katz, "İsrail ordus, İran'ın Asaluyeh kentinde bulunan en büyük petrokimya tesisine şiddetli bir saldırı düzenledi. İran'ın petrokimya üretiminin yaklaşık yüzde 50'sini karşılayan bu kilit tesis, geçen hafta İran'ın ikinci en büyük tesisine düzenlenen saldırının ardından hedef alındı" açıklamasını yaptı.

Savunma Bakanı, "Şu anda, İran'ın petrokimya ihracatının yaklaşık %85'ini oluşturan bu iki tesis kullanılamaz hale getirilmiş ve işlevini yitirmiştir" diye ekledi ve saldırıların süreceğini vurguladı.