Mario Nawfal’ın şok röportajında Büyük Avrasya uzmanı Prof. Glenn Diesen, ABD ve İsrail’in Türkiye’ye sahte bayrak saldırısı düzenleyerek İran’ı suçlayabileceğini, böylece Ankara’yı istihbarat ve hava sahasıyla ABD bloğuna hizalamayı hedeflediğini iddia etti. “Dev orduyu yanlarına çekmek için yüksek riskli kumar” dedi!

Mario Nawfal’ın canlı yayınladığı uzun röportajda Rus jeopolitik uzmanı ve “Büyük Avrasya” uzmanı Prof. Glenn Diesen ile çarpıcı bir sohbet gerçekleşti. Diesen, İran-İsrail geriliminin gölgesinde Türkiye’nin stratejik önemine dikkat çekti ve “sahte bayrak” senaryosunu masaya yatırdı.

"İRAN'I YIPRATMA SAVAŞI İLE YOK ETMEK"

Diesen’ın iddiasına göre ABD ve İsrail’in asıl hedefi İran’ı “yıpratma savaşı”yla bitirmek. Ekonomik potansiyelini yok etmek, sosyal huzursuzluk yaratmak ve rejim değişikliği sağlamak. İran’ın “tit-for-tat” (göze göz) misillemeleri ise Körfez ülkelerini ikiye bölebiliyor. Bir yandan öfkeyi körükleyip ABD’ye daha sıkı bağlanmalarına yol açarken, diğer yandan “ABD üsleri bizi güvensiz kılıyor” dedirtip ittifaktan uzaklaştırabilir.

Birleşik Arap Emirlikleri 1.5 trilyon dolarlık ABD yatırımı açıkladı, Patriot füzeleri, Chinook helikopterleri, F-16 modernizasyonları için milyarlarca dolarlık silah anlaşmaları imzalandı. Suudi Arabistan ve diğerleri de aynı yolda. Diesen, “Kısa vadede İran tehdidi onları ABD’ye yaklaştırıyor ama uzun vadede güvenlik ikilemi devreye girebilir” dedi.

"TÜRKİYE SAVAŞA GİRMEZ"

Asıl bomba Türkiye bölümü. Prof. Diesen, “Türkiye gibi dev bir orduya ve stratejik konuma sahip bir ülkeye sahte bayrak saldırısı (İran suçlu gösterilerek) düzenlemek, ABD bloğunda siyasi birlik sağlamak için umutsuz bir hamle olabilir” diye uyardı. Amaç; Türkiye’nin tam askeri katılımı değil, istihbarat paylaşımı, hava sahası ve yakıt ikmali izni. Hatta Azerbaycan üzerindeki Türk etkisini de yanlarına çekmek. “Türkiye savaşa girmez” diyen Diesen, “Fakat siyasi destek, lojistik yardım ve istihbarat bile ABD ve İsrail için altın değerinde” dedi.

"ABD ÜSLERİ UZUN VADADE GÜVENSİZLİK KAYNAĞI"

Bölgedeki sempatilerin hızla doğuya (Rusya-Çin-İran) kaydığını hatırlatarak, “Bu kumar yüksek riskli; Türkiye’yi zorlamak tam tersi etki yaratabilir” uyarısında bulundu.Ukrayna savaşına benzetme yaparak, “Rusya’nın işgali NATO’yu güçlendireceği sanılıyordu ama bazı analistler tam tersini öngörmüştü. Aynı şey burada da geçerli. ABD üsleri kısa vadede güvenlik sağlıyor gibi görünse de uzun vadede güvensizlik kaynağı olabilir” dedi.

Röportajda Diesen, İran’ın Hürmüz Boğazı kontrolü ve Körfez’e misillemeleriyle “acıyı daha iyi absorbe edebildiğini” göstererek yıpratma savaşında üstünlük kurmaya çalıştığını da vurguladı.

Bu iddialar tartışmalı olsa da, jeopolitik riskleri ve Türkiye’nin kritik rolünü gözler önüne seriyor. Bölgede “sahte bayrak” senaryoları konuşulurken, Ankara’nın her iki tarafa da mesafeli duruşu daha da önem kazanıyor.